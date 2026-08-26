नेपाल में बाढ़ की तबाही, सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, बोले- आप अकेले नहीं हैं

नेपाल के रसुवा इलाके में भोटेकोशी नदी के उफान ने भीषण तबाही मचा दी है. इस अचानक आई प्रलयंकारी बाढ़ में अब तक 95 लोगों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं. नेपाल सेना की ओर से राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है, जहां 15 हेलिकॉप्टरों की मदद से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने नेपाल के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है.

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बाढ़ के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और लापता लोगों का आंकड़ा 463 तक जा पहुंचा है. इस आपदा में लापता होने वालों में 133 भारतीय, 52 अन्य विदेशी और 13 नेपाली नागरिक शामिल हैं. इसके अलावा कैलाश यात्रा पर निकले 31 तीर्थयात्रियों का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिनमें से 26 विदेशी नागरिक हैं. फिलहाल इन यात्रियों की नागरिकता को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है और उनकी तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है.

रेस्क्यू में जुटी नेपाल सेना

भोटेकोशी नदी के उफान ने इलाके के बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया है. बाढ़ की वजह से 13 जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में बिजली और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है., स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सेना ने कमान संभाल ली है. दुर्गम और पानी से घिरे इलाकों से लोगों को निकालने के लिए 15 हेलिकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनकी मदद से अब तक 250 से अधिक जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है.

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सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ

नेपाल में मची इस तबाही के बीच एक्टर अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए पीड़ितों का हौसला बढ़ाया है. सोनू सूद ने लिखा, 'नेपाल, आप इस मुश्किल समय में बिल्कुल अकेले नहीं हैं. हम आपके लिए भोजन, आश्रय और सब कुछ नए सिरे से बसाने में मदद की उम्मीद लेकर जल्द पहुंच रहे हैं.'

वहीं नेपाली मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बाढ़ के इन हालातों में लोगों से नेपाल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.

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