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नीम करौली बाबा के पैतृक मकान पर कब्जे का आरोप, छह नातिन पहुंचीं DM के पास, ट्रस्ट ने कहा- घर और मंदिर कानूनी तौर पर दिए गए

फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में संत नीम करौली बाबा के पैतृक मकान और पूजा स्थल को लेकर विवाद सामने आया है. बाबा के छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों ने डीएम को शिकायत देकर हनुमान ट्रस्ट पर दखल का आरोप लगाया है. ट्रस्ट ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी तौर पर ट्रस्ट को दिए गए हैं.

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नीम करौली बाबा के घर-मंदिर पर छिड़ा विवाद. (Photo: ITG)
नीम करौली बाबा के घर-मंदिर पर छिड़ा विवाद. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा की जन्मस्थली से जुड़ा संपत्ति विवाद सामने आया है. बाबा के पैतृक मकान और पूजा स्थल को लेकर उनके परिवार की छह महिलाओं ने जिलाधिकारी संतोष शर्मा से शिकायत की है. शिकायत में हनुमान ट्रस्ट पर पैतृक मकान और पूजा स्थल पर दखल करने का आरोप लगाया गया है. बाबा के छोटे पुत्र धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों सुनीता शर्मा, अर्चना शर्मा, वंदना शर्मा, भावना रावत, रितु तिवारी और रिचा रावत ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है. परिवार की ओर से मामले की जांच कराने और पैतृक संपत्ति से कथित दखल हटाने की मांग की गई है.

परिवार के अनुसार नीम करौली बाबा के दो पुत्र थे. बड़े पुत्र अनके सिंह शर्मा और छोटे पुत्र धर्म नारायण शर्मा थे. अनके सिंह शर्मा के एक बेटा और एक बेटी हैं. वहीं धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियां हैं. बताया गया है कि नीम करौली बाबा का पैतृक मकान फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गांव में स्थित है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि मकान से जुड़े पूजा स्थल पर भी हनुमान ट्रस्ट का दखल हो गया है. शिकायत में कहा गया है कि पैतृक मकान को ट्रस्ट के नाम दान नहीं किया गया था. इसके बावजूद वहां ट्रस्ट का लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है. परिवार ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है.

छह नातिनों ने डीएम से की जांच की मांग

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शिकायतकर्ता महिलाओं ने जिलाधिकारी से राजस्व और अन्य अभिलेखों के आधार पर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जांच में पैतृक संपत्ति पर किसी तरह का अवैध कब्जा या दखल पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए. मामला नीम करौली बाबा की जन्मस्थली और संपत्ति से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है. अब प्रशासनिक जांच के बाद ही संपत्ति के स्वामित्व और ट्रस्ट के दावे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.

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फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष शर्मा ने कहा कि यह बाबा की जन्मस्थली है. यहां सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक स्थल है और इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. डीएम के मुताबिक सरकार इस धार्मिक स्थल को और बेहतर पर्यटन स्थल बनाने के लिए योजनाओं पर काम कर रही है. जहां तक लगाए गए आरोपों की बात है, इस मामले में जांच कराई जा रही है.

वहीं, जिस श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट पर परिवार की ओर से दखल का आरोप लगाया गया है, उसने इन आरोपों को गलत बताया है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल का कहना है कि लोग गलत आरोप लगा रहे हैं. मनोज अग्रवाल के मुताबिक बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी तौर पर ट्रस्ट को दिए गए हैं. उनके अनुसार बाबा की पत्नी रामबेटी ने वर्ष 1996 में श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट बनाया था.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट में 18 सदस्य हैं और बाबा की बेटी गिरजा भटेले इसकी अध्यक्ष हैं. मनोज अग्रवाल वर्तमान में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं. ट्रस्ट का कहना है कि वह सभी काम सेवा भाव से कर रहा है और बाबा की किसी भी संपत्ति का निजी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.

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जांच के बाद साफ होगी स्थिति

एक तरफ नीम करौली बाबा के परिवार की छह नातिनों ने पैतृक मकान और पूजा स्थल पर ट्रस्ट के दखल का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी तौर पर ट्रस्ट को दिए गए हैं. अब प्रशासनिक जांच में राजस्व और अन्य अभिलेखों की स्थिति सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पैतृक संपत्ति के स्वामित्व और ट्रस्ट के अधिकार को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है. फिलहाल जिलाधिकारी ने आरोपों की जांच कराए जाने की बात कही है.

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