पंजाब के लुधियाना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक फोटो के साथ RIP लिखकर शेयर करने को लेकर दोस्तों के बीच विवाद हो गया. शुरुआत में मामूली कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन देर शाम फिर इसी पोस्ट को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

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घटना लुधियाना के दरेसी थाना क्षेत्र की बिंद्रा कॉलोनी की है. जानकारी के मुताबिक, एक युवक ने अपने दोस्त की फोटो सोशल मीडिया पर RIP लिखकर शेयर की थी. इस पोस्ट पर उसके साथी दोस्त ने आपत्ति जताई. इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. हालांकि, कुछ देर बाद मामला शांत हो गया और दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म होता दिखाई दिया.

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लेकिन देर शाम उसी पोस्ट को लेकर फिर से तनाव बढ़ गया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर मिलने का समय तय हुआ था. इसके बाद रात में दोनों तरफ के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया. इसी दौरान हनी नाम के युवक पर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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CMC अस्पताल में तोड़ा दम, मां ने पुलिस को दी सूचना

हमले के बाद घायल हनी को इलाज के लिए सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, गंभीर चोटों के चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर फोटो के साथ RIP लिखकर पोस्ट करने को लेकर दोस्तों के बीच विवाद हुआ था. इसी रंजिश में एक पक्ष ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हनी पर हमला कर दिया.

बताया जा रहा है कि मृतक की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद दरेसी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं.

DCP ने बताया कैसे शुरू हुआ विवाद

इस मामले में डीसीपी आलम विजय सिंह ने बताया कि बीती रात आपसी दोस्तों के बीच फोटो और उस पर RIP लिखने को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआत में यह मामला बहस तक सीमित था, लेकिन बाद में तनाव बढ़ गया. आरोप है कि एक पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी.

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डीसीपी के मुताबिक, घायल युवक को सीएमसी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद किस तरह हिंसक झड़प और हत्या तक पहुंचा. अधिकारियों के मुताबिक, मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

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