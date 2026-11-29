एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' के प्रमोशन के लिए सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में पहुंचीं. शो के मंच पर दोनों सितारों ने फिल्म के रोमांटिक गाने 'तुम चांद देख लेना' पर साथ डांस किया और कई मजेदार पल शेयर किए.

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इसी दौरान चित्रांगदा ने कटरीना कैफ से जुड़ा एक पुराना किस्सा छेड़ते हुए सलमान को साड़ी पहनने के लिए कह दिया. प्रोमो सामने आते ही दोनों की मस्ती और रोल रिवर्सल वाले अंदाज ने सोशल मीडिया पर फैंस का खूब ध्यान खींचा है.

थिरके सलमान और चित्रांगदा

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार प्रोमो में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह एक साथ मंच पर नजर आते हैं. इस दौरान दोनों ने फिल्म 'मातृभूमि' के रोमांटिक गाने 'तुम चांद देख लेना' पर साथ में डांस किया. मंच पर दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनी.

कटरीना कैफ का जिक्र किया

प्रोमो में चित्रांगदा सिंह ने सलमान खान से साड़ी पहनने की फरमाइश की. उन्होंने कटरीना कैफ का जिक्र करते हुए कहा कि कटरीना के साथ हुए एक एपिसोड में सलमान ने बड़े ही अजीब और गंदे तरीके से साड़ी बांधी थी, लेकिन अब इतने साल बीत गए हैं तो शायद उनके अंदाज में थोड़ा सुधार आया होगा.

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यह सुनकर सलमान खान हंसने लगते हैं और साड़ी पहनते हुए नजर आते हैं. सलमान के साड़ी बांधने के तरीके को देखकर चित्रांगदा भी जोर-जोर से हंसने लगती हैं. सलमान खान ने भी अपनी को-स्टार से एक मजेदार शर्त रखी और कहा कि अगर वे साड़ी पहन सकते हैं, तो चित्रांगदा को भी 'मातृभूमि' में उनके किरदार जैसी मूंछ लगानी होगी.

4 दिसंबर को 'मातृभूमि'रिलीज

सलमान खान के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं और उनका यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. 'मातृभूमि' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी दिन श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' भी रिलीज होने जा रही है, जिससे 4 दिसंबर को दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देखने को मिलेगा.

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