बाराबंकी: खेत में गई 55 साल की महिला पर गिरा पेड़, 18 घंटे तक दबा रहा शव

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के दरियाबाद के आलियाबाद गांव में बारिश ने एक जान ले ली. यहां तेज आंधी-तूफान की वजह से एक पेड़ गिर गया. इस दौरान खेत में काम करने गईं एक 55 साल महिला की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई.

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जानकारी के मुताबिक, आलियाबाद पटरंगा मार्ग के पास रहने वाली चौरासा देवी रोज की तरह अपने खेत में गई थीं. वो खेत में फसल का निरीक्षण कर रही थीं, तभी अचानक तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई.

मौसम इतना भयानक था कि खेत के किनारे खड़ा एक बड़ा अर्जुन का पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे उनके ऊपर आ गिरा. इस भारी भरकम पेड़ के नीचे दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

18 घंटे तक पेड़ के नीचे दबा रहा शव

महिला का शव पूरे 18 घंटे तक उस गिरे हुए पेड़ के नीचे दबा रहा और परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी. जब काफी देर तक महिला घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. जब ग्रामीण और परिवार के लोग खेत की तरफ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है.

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जब पास जाकर देखा गया तो महिला का शव उसके नीचे दबा हुआ था. इस खौफनाक मंजर को देखकर परिजनों के होश उड़ गए. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला.

हादसे की सूचना मिलते ही आलियाबाद चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, और पंचनामा भरवाया. इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए श को जिला मुख्यालय बाराबंकी भेज दिया.

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चौकी प्रभारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हादसा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही राजस्व विभाग को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है, ताकि पीड़ित परिवार को आपदा सहायता राशि जल्द से जल्द दिलाई जा सके.

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