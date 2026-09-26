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पैसों के विवाद में पत्नी की हत्या, खाली प्लॉट में बॉडी फेंककर भागा पति

बेंगलुरु में 32 वर्षीय सागर चंद्र रावत को पत्नी अनुसूया की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को पैसों को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी का गला घोंट दिया. शव को तीन दिन घर में रखने के बाद चादर में लपेटकर खाली प्लॉट में फेंक दिया.

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पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )

बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक 32 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने और उसका शव एक खाली प्लॉट पर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी सागर चंद्र रावत, जो ओडिशा का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी जगह की देखभाल करने के निर्देश के बाद खाली प्लॉट की सफ़ाई कर रहे कर्मचारियों को शव मिला. जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया.

शव बहुत ज़्यादा सड़-गल चुका था, इसलिए पुलिस ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर पोस्टमार्टम के तुरंत बाद अंतिम संस्कार कर दिया. हालांकि पुलिस ने बताया कि उसके कपड़ों पर मिले एक मॉल टैग से उस कपड़े की बिलिंग की जानकारी मिली, जबकि गणेश पेंडेंट और तकनीकी विश्लेषण से उसकी पहचान अनुसूया के तौर पर पक्की करने में मदद मिली.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मॉल में पूछताछ से जांचकर्ताओं को अनुसूया की पहचान करने और उसका पता लगाने में मदद मिली. पुलिस ने बताया कि जब जांचकर्ता एमएस नगर में उसके घर पहुंचे, तो उन्हें घर पर ताला लगा मिला. स्थानीय पूछताछ से पता चला कि अनुसूया और उसका पति सागर येलाहंका के एक छोटे से होटल में काम करते थे और वहीं रह रहे थे.

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5 साल पहले बेंगलुरु आया था आरोपी 
पुलिस के अनुसार सागर लगभग 5 साल पहले बेंगलुरु आया था और उसने करीब दो साल पहले अनुसूया से शादी की थी. बताया जाता है कि 11 अगस्त को पैसों को लेकर दंपति के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उसने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट की और गला घोंट दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

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पुलिस ने बताया कि उसने कथित तौर पर शव को लगभग तीन दिनों तक घर के अंदर रखा, फिर उसे चादर में लपेटा, रस्सी से बांधा और आधी रात के आसपास घर से बाहर ले गया. पकड़े जाने के डर से उसने कथित तौर पर शव को खाली जगह पर फेंक दिया.

उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी घर लौटा, अपना सामान इकट्ठा किया, घर पर ताला लगाया और होटल परिसर में रहने लगा. पुलिस ने बताया कि इसके बाद सागर को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के दौरान, जब जांचकर्ताओं ने उसके बयान में विसंगतियों के बारे में उससे सवाल किए, तो उसने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली.

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