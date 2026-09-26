विराट कोहली के बचपन के कोच को DDCA ने दी बड़ी जिम्मेदारी, विजय दहिया बने हेड कोच

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को 2026-27 घरेलू सीजन के लिए दिल्ली की सीनियर मेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने शुक्रवार (25 सितंबर) को पुरुष और महिला टीमों के कोचिंग स्टाफ के साथ-साथ चयन समितियों का भी ऐलान किया.

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विराट कोहली के बचपन के कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज कुमार शर्मा को मेन्स क्रिकेट में 'स्टेट मेंटर' बनाया गया है. महिला टीमों के लिए यह जिम्मेदारी सुनीता शर्मा संभालेंगी. डीडीसीए के मुताबिक ये नियुक्तियां क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं.

विजय दहिया के लिए दिल्ली की कमान संभालना नई जिम्मेदारी नहीं है. उनकी कोचिंग में टीम ने 2007-08 सीजन में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था. वह 2012-13, 2014-15 और 2015-16 सीजन में भी दिल्ली के कोच रह चुके हैं. इसके अलावा दहिया IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट कोच हैं. इससे पहले वो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ भी काम कर चुके हैं.

दहिया ने सरनदीप सिंह को किया रिप्लेस

दो टेस्ट और 10 ओडीआई में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विजय दहिया ने सरनदीप सिंह की जगह ली है. सरनदीप पिछले दो सीजन से दिल्ली के मुख्य कोच थे और अब क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हैं. क्षितिज शर्मा और कुलदीप रावत मेन्स क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे. वहीं संजीव शर्मा और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी दी गई है. दिल्ली अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर को बंगाल के खिलाफ कल्याणी में करेगा.

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पूर्व दिल्ली क्रिकेटर केपी भास्कर को सीनियर मेन्स चयन समिति का प्रमुख बनाया गया है. तीन सदस्यीय पैनल में उनके साथ मनु नायर और प्रवीण गुप्ता होंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा सीनियर महिला चयन समिति की अध्यक्ष होंगी. स्वर्ण चड्ढा और रानी ओझा उनके साथ सेलेक्शन पैनल में शामिल हैं.

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मेन्स अंडर-23 टीम के हेड कोच रॉबिन बिष्ट होंगे. जबकि मोहन चतुर्वेदी और राजिंदर सिंह चावला असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाएंगे. राजीव नैयर को अंडर-19 टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी मिली है. राजू शर्मा अंडर-16 और अभिषेक मनकोटिया अंडर-14 टीम के हेड कोच होंगे. महिला अंडर-23 टीम की कमान पूर्व भारतीय खिलाड़ी लतिका कुमारी को सौंपी गई है. सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच दीप्ति ध्यानी अपने पद पर बनी रहेंगी.

डीडीसीए ने खिलाड़ियों के विकास के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्रुप का भी गठन किया है, जिसमें गुरशरण सिंह को मेन्स टीम का मुख्य बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है, जबकि बंटू सिंह महिला टीम के लिए में यह जिम्मेदारी संभालेंगे. हाई परफॉर्मेंस डिविजन में गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी तिलक राज शर्मा और वी. अरविंद को सौंपी गई है.

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