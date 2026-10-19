बाल धोने से पहले तेल लगाएं या बाद में? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती, जानें सही हेयर केयर रूटीन

बालों को मुलायम, चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. कभी महंगे शैंपू खरीदते हैं, तो कभी बालों पर तरह-तरह के हेयर मास्क और सीरम लगाते हैं. लेकिन इन सबके बीच एक छोटी-सी चीज है, जिसे लेकर अक्सर लोग उलझन में रहते हैं. वो है बालों में तेल लगाना. बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है, ये बात सभी जानते हैं. लेकिन तेल लगाने का सही समय क्या है? कुछ लोग बाल धोने से पहले अच्छी तरह तेल लगाकर चंपी करते हैं, तो कुछ का मानना है कि शैंपू करने के बाद तेल लगाने से बाल ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं.

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अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाल धोने से पहले तेल लगाना ज्यादा फायदेमंद है या बाद में? आइए जानते हैं बालों में तेल लगाने का सही तरीका और ऐसा हेयर केयर रूटीन, जिससे बालों को रूखेपन और टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है.

बाल धोने से पहले तेल लगाना क्यों है बेहतर?

बालों में तेल लगाने का सबसे अच्छा समय शैंपू करने से पहले माना जा सकता है. दरअसल, बाल धोते समय पानी, शैंपू और बालों को रगड़ने की वजह से उनकी ऊपरी लेयर को नुकसान पहुंच सकता है. नारियल तेल जैसे कुछ तेल बालों को सुरक्षा देने और धोने के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं.

इसके लिए बालों की लंबाई और खासकर सिरों पर थोड़ा-सा तेल लगाएं. अगर आपके बाल रूखे हैं, तो तेल लगाने के बाद करीब 30 मिनट से एक घंटे तक इसे लगा रहने दे सकती हैं. इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें. ध्यान रखें कि तेल लगाते समय बालों को जोर-जोर से रगड़ने या खींचने से बचें.

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क्या बाल धोने के बाद भी लगा सकते हैं तेल?

जी हां, शैंपू करने के बाद भी बालों में थोड़ा तेल लगाया जा सकता है. खासकर अगर आपके बाल रूखे, उलझे हुए या फ्रिजी रहते हैं, तो बालों के सिरों पर तेल की कुछ बूंदें लगा सकते हैं. इससे वे मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकते हैं.

हालांकि, यहां तेल की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. बाल धोने के बाद ज्यादा तेल लगाने से बाल चिपचिपे और भारी दिख सकते हैं. अगर आपके बाल पहले से ऑयली हैं, तो स्कैल्प पर तेल लगाने के बजाय सिर्फ बालों की लेंथ और सिरों पर थोड़ी मात्रा लगाएं. चाहें तो बालों के हिसाब से हल्का हेयर सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

गीले बालों में तेल लगाना चाहिए या नहीं?

शैंपू करने के बाद बालों में तेल लगाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरी तरह गीला रहते हुए तेल से भिगो दिया जाए. गीले बाल ज्यादा नाजुक होते हैं और इस दौरान उन्हें खींचने, जोर से रगड़ने या उलझन दूर करने के लिए जबरदस्ती कंघी करने से टूटने के चांस बढ़ सकते हैं.

अगर बालों के सिरे रूखे रहते हैं, तो तौलिए से हल्के हाथों से पानी सोखने के बाद, जब बाल थोड़े नम हों, तब बहुत कम मात्रा में तेल या बालों के हिसाब से सीरम लगाया जा सकता है. इससे बालों को संभालना आसान हो सकता है और फ्रिजीनेस कम दिखाई दे सकती है. तेल लगाते समय बालों को मसलने या खींचने से बचें.

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बालों में तेल लगाने का सही तरीका क्या है?

बालों में तेल लगाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. सबसे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा तेल लें और उसे बालों की लंबाई और सिरों पर लगाएं. अगर स्कैल्प रूखा है और तेल लगाने से आपको परेशानी नहीं होती, तो हल्के हाथों से कुछ देर मसाज कर सकती हैं. लेकिन अगर सिर में खुजली, रूसी या स्कैल्प से जुड़ी कोई समस्या है, तो तेल लगाने से पहले सावधानी बरतें.

तेल लगाते समय नाखूनों से सिर को खरोंचने से बचें. इसके बाद तेल को कुछ देर लगा रहने दें और बालों को हल्के शैंपू से धो लें. जरूरत से ज्यादा शैंपू करने या बालों को जोर से रगड़ने से बचें.

शैंपू और कंडीशनर इस्तेमाल करने का सही तरीका

बालों की अच्छी देखभाल के लिए सिर्फ तेल लगाना काफी नहीं है. शैंपू का इस्तेमाल स्कैल्प और बालों में जमा गंदगी, पसीने और एक्स्ट्रा तेल को साफ करने के लिए करें. शैंपू को मुख्य रूप से स्कैल्प पर लगाएं और उंगलियों के पोरों से धीरे-धीरे मसाज करें. बालों की लंबाई को जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है.

हर बार शैंपू करने के बाद बालों की लंबाई और सिरों पर कंडीशनर लगाएं. इससे बालों को सुलझाने में आसानी होती है और रूखापन कम करने में मदद मिलती है. कंडीशनर को उस पर दिए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कुछ मिनट रखने के बाद अच्छी तरह धो लें.

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बालों को टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

बालों में रोज तेल लगाना जरूरी नहीं है. अपने स्कैल्प और बालों की जरूरत के हिसाब से हेयर केयर करें. रूखे बालों के लिए कंडीशनर और जरूरत पड़ने पर हेयर सीरम इस्तेमाल करें. बाल धोने के बाद तौलिए से जोर से न रगड़ें और गीले बालों को धीरे-धीरे सुलझाएं. साथ ही, आपको खानपान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए. डाइट में प्रोटीन भी जरूर शामिल करें और अच्छी नींद भी लें.

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