एक वक्त अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, ऊंचा पद और तेजी से करियर में आगे बढ़ना सफलता की पहचान माने जाते थे. लेकिन अब जेन जी के बीच सफलता को देखने का नजरिया बदल रहा है. आज के युवा सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने या ऊंचे पद तक पहुंचने के पीछे नहीं भागना चाहते. उनके लिए यह भी जरूरी हो गया है कि काम के बीच उन्हें अपनी जिंदगी जीने का समय मिले और मेंटल पीस बनी रहे.

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सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं, अच्छा माहौल भी जरूरी

जेन जी के लिए अब नौकरी चुनते वक्त सिर्फ कंपनी का नाम या सैलरी मायने नहीं रखती. वे ये भी देखते हैं कि ऑफिस का माहौल कैसा है, काम का कितना दबाव है और क्या उन्हें अपनी निजी जिंदगी के लिए वक्त मिल पा रहा है. लगातार लंबे समय तक काम करना, छुट्टी न मिलना और हर वक्त काम के बारे में सोचना युवाओं को पसंद नहीं आ रहा.

सर्वे में भी सामने आई यह सोच

डेलॉयट के 2026 जेन जी और मिलेनियल सर्वे के मुताबिक, भारत में जेन जी के लिए अच्छे वर्क-लाइफ बैलेंस और आर्थिक आजादी को बनाए रखना बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है. सर्वे में यह भी सामने आया कि सिर्फ 9% भारतीय जेन जी ने सीनियर लीडरशिप तक पहुंचने को अपना सबसे बड़ा करियर लक्ष्य बताया. यानी हर युवा के लिए ऊंचा पद हासिल करना ही सफलता नहीं है.

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सुकून का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं

इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी मेहनत नहीं करना चाहती या करियर में आगे नहीं बढ़ना चाहती. युवा आज भी अच्छी नौकरी, आर्थिक सुरक्षा और तरक्की चाहते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि वे इसके लिए अपनी सेहत, रिश्तों और निजी जिंदगी को लगातार नजरअंदाज नहीं करना चाहते.

उनके लिए सक्सेस अब सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने कितना कमाया या कितना बड़ा पद हासिल किया, बल्कि ये भी है कि वे अपनी जिंदगी से कितने खुश और संतुष्ट हैं.

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