गुजरात के सबसे ऊंचे और चुनौतीपूर्ण पर्वतों में शामिल गिरनार की चढ़ाई करना आसान नहीं है. यहां की ऊंची और खड़ी सीढ़ियां अच्छे-अच्छों की हिम्मत का इम्तिहान लेती हैं, लेकिन बिहार के एक युवक ने इस मुश्किल को अपने अनोखे अंदाज में चुनौती दे दी. सोनू यादव स्केटिंग पहनकर गिरनार की सीढ़ियां चढ़ने निकल पड़े. उन्हें इस अंदाज में पहाड़ पर चढ़ते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कोई उनका वीडियो बनाने लगा तो कोई तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाने लगा.

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स्केटिंग के साथ गिरनार फतह करने का अनोखा अंदाज

जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर सोनू यादव का यह कारनामा चर्चा का विषय बन गया. आमतौर पर लोग यहां पैदल सीढ़ियां चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन सोनू ने स्केटिंग के जरिए इस कठिन रास्ते को पार करने की चुनौती ली. हालांकि, इस अनोखी चढ़ाई से पहले उन्होंने गिरनार की सीढ़ियों का जायजा लिया और रास्ते को समझा. इसके बाद स्केटिंग पहनकर चढ़ाई शुरू की. उनकी इस कोशिश को देखकर आसपास मौजूद लोग भी उत्साहित नजर आए.

सोनू यादव का मकसद सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाना नहीं था. उन्होंने इस अनोखे कारनामे के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया. गिरनार में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों ने उनका उत्साह बढ़ाया और प्लास्टिक मुक्त गिरनार का संदेश लोगों तक पहुंचाने की अपील की. सोनू ने भी इस मुहिम का समर्थन किया. उनका यह प्रयास रोमांच के साथ पर्यावरण संरक्षण की अपील भी बन गया.

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431 दिन से घर से निकले हैं सोनू, अब कच्छ की ओर सफर

सोनू यादव की कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है. वह पूरे भारत के भ्रमण पर निकले हुए हैं और घर से निकले उन्हें 431 दिन हो चुके हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा करते हुए वह अपनी अनोखी प्रतिभा से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. गिरनार पर स्केटिंग का रोमांचक कारनामा करने के बाद अब सोनू जूनागढ़ से राजकोट होते हुए कच्छ के कोटेश्वर महादेव मंदिर की ओर रवाना हो गए हैं.

एक तरफ गिरनार की मुश्किल चढ़ाई और दूसरी तरफ स्केटिंग का जोखिम, सोनू यादव ने अपने इस अनोखे अंदाज से लोगों को चौंका दिया. उनकी यात्रा अब कच्छ की ओर बढ़ रही है.

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