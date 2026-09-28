Snapchat को क्यों चाहता है Gen Z? पसंद आते हैं ये बेस्ट फीचर्स

आज के वक्त में हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है. शहर से लेकर गांव तक सब अलग-अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे है. सोशल मीडिया की दुनिया में हर जेनरेशन का अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म रहा है. लेकिन बदलते वक्त और जेनरेशन के साथ कई नए तरह के ऐप्स लॉन्च हुए. मिलेनियल्स और उनसे पहले की जेनरेशन के लिए फेसबुक और ट्विटर यानी X लंबे समय तक दोस्तों से जुड़ने, अपडेट शेयर करने और खबरों पर चर्चा करने के बड़े प्लेटफॉर्म रहे. वहीं आज की Gen Z के लिए इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्लेटफॉर्म बनकर उभरे हैं.

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भारत में स्नैपचैट की पहुंच भी लगातार बनी हुई है. DataReportal की डिजिटल 2026: इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत तक भारत में स्नैपचैट की पहुंच करीब 213 मिलियन यूजर्स तक थी. वहीं इंस्टाग्राम की पहुंच करीब 481 मिलियन थी.

स्नैपचैट की खासियत सिर्फ फोटो और वीडियो भेजना नहीं है. इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो इसे Gen Z के लिए ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बनाते हैं.

1. स्क्रीन शॉट की जानकारी

स्नैपचैट का सबसे चर्चित फीचर इसके स्क्रीन शॉट की है. किसी स्नैप या चैट का स्क्रीन शॉट लिए जाने पर सामने वाले को इसकी जानकारी मिल सकती है. इससे यूजर्स को यह पता रहता है कि उनकी भेजी गई चीज को सेव या कैप्चर किया गया है.

2. स्ट्रीक्स का गेम

स्नैपचैट का स्ट्रीक फीचर दोस्ती को भी एक तरह के रोज के गेम में बदल देता है. अगर दो दोस्त हर दिन एक-दूसरे को स्नैप भेजते हैं तो उनके नाम के साथ एक आग का इमोजी बन जाता है और स्ट्रीक शुरू हो जाती है. जितने दिन लगातार स्नैप भेजे जाते हैं, उतना ही स्ट्रीक नंबर बढ़ता जाता है. स्ट्रीक खत्म होने वाली हो तो स्नैप चैट रिमाइंडर भी दिया जा सकता है.

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3. मजेदार लेंसेस और फिलटर्स

स्नैपचैट की पहचान उसके AR लेंसेस और फिलटर्स से भी है. चेहरे को बदलने वाले इफेक्ट्स से लेकर पूरी दुनिया को वर्चु्अल तरीके से बदलने वाले लेंसेस तक, यहां हजारों ऑपशन्स मिलते हैं. स्नैपचैटके मुताबिक भारत में लेंस का इस्तेमाल काफी बड़ा है और कंपनी ने 2025 में बताया था कि यहां हर महीने 80 अरब से ज्यादा लेंस प्लेज होते हैं.

4. स्नैप मैप से दोस्तों की लोकेशन देखना

स्नैप मैप स्नैपचैट का एक ऐसा फीचर है, जो दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहने का अलग तरीका देता है. इसमें यूजर्स अपने दोस्तों की लोकेशन देख सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर करने की अनुमति दी हो. मैप पर अलग-अलग जगहों के स्नैप्स और स्टोरीज भी देखे जा सकते हैं. यानी सिर्फ चैट या फोटो शेयर करने के बजाय स्नैपचैट आपको ये भी दिखाता है कि आपके आसपास या दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है.

ये फीचर Gen Z के लिए दिलचस्प है क्योंकि इससे दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन-सी जगह ट्रेंड कर रही है और आसपास क्या हो रहा है, इसे एक ही जगह एक्सप्लोर किया जा सकता है.

5. प्राइवेट और इंस्टेंट शेयरिंग

स्नैपचैट का पूरा एक्सपीरीयंस काफी हद तक क्विक शेयरिंग पर आधारित है. फोटो या वीडियो बनाइए, लेंस लगाइए और सीधे दोस्तों को भेज दीजिए. यही इंस्टेंट और कैजुअल स्टाइल इसे इंस्टाग्राम जैसे ज्यादा रिफाइन कंटेंट से अलग फील देता है.

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फैमिली ग्रुप वाली टेंशन नहीं

स्नैपचैट को Gen Z के लिए अलग बनाने वाली एक और चीज इसका सोशल इनवायरोमेंट है. वॉट्स अप पर फैमिली ग्रुप्स, रिश्तेदारों के मैसेजेस और मम्मी-पापा की मौजूदगी आम बात है. फेसबुक पर भी कई लोगों का फैमिली और रिलेटिव्स का नेटवर्क जुड़ा हुआ है. इसके मुकाबले स्नैपचैट का इस्तेमाल अक्सर दोस्तों और करीबी लोगों के साथ कैजुअल बातचीत और स्नैप्स शेयर करने के लिए किया जाता है.

यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म कई युवा यूजर्स को ज्यादा पर्सनल और कैजु्ल स्पेस जैसा महसूस हो सकता है. यहां किसी फोटो या मजेदार मुमेंट को शेयर करते समय वॉट्स अप फैमिली ग्रुप जैसी ऑडियंस की चिंता कम हो सकती है. स्नैपचैट का फोकस भी पब्लिक में पोस्टिंग के बजाय डायरेक्ट और तुरंत बातचीत करने पर ज्यादा है.

शायद यही वजह है कि स्नैप चैट आज सिर्फ फोटो भेजने वाला ऐप नहीं रह गया है. जेन जी के लिए ये एक ऐसा पर्सनल स्पेस है जहां ये दोस्तों से जुड़े रहने, मजाक करने और रोज के छोटे मुमेंट्स शेयर करने का एक अलग डिजिटल स्पेस बन चुका है जहां उसकी प्राइवेसी बनी रहती है.

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