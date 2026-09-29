17 साल के बल्लेबाज का धमाका, दोहरा शतक जड़ खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे अंडर-19 यूथ टेस्ट मुकाबले में भारत के 17 साल के युवा ओपनर लक्ष्य रायचंदानी ने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दोहरा शतक जड़ दिया.

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इस मुकाबले में लक्ष्य रायचंदानी ने 240 रनों की पारी खेल डाली. इस धमाकेदार पारी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार लक्ष्य रायचंदानी की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने यह पारी खेलकर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया है.

अंडर-19 यूथ टेस्ट से आने वाले समय में कई खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं. लक्ष्य रायचंदानी ने अपनी इस पारी से खुद की काबिलियत साबित कर दी है. अब चयनकर्ताओं पर निर्भर करेगा कि वह इस बल्लेबाज को कब टीम में एंट्री देते हैं.

तोड़ा 29 साल पुराना रिकॉर्ड

281 गेंदों में 240 रन बनाने वाले लक्ष्य अब अंडर-19 यूथ टेस्ट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 240 रनों की पारी के दौरान लक्ष्य ने 24 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. उनसे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के फरहान आदिल के नाम था, जिन्होंने मार्च 1997 में लाहौर में ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली थी.

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दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्कोर

यूथ टेस्ट में किसी भारतीय U19 बल्लेबाज द्वारा यह दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस मामले में टॉप पर पवन शाह हैं, जिन्होंने 2018 में श्रीलंका U19 के खिलाफ 282 रन बनाए थे. इसके अलावा लक्ष्य का यह स्कोर यूथ टेस्ट इतिहास का छठा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है.

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शुरुआती झटकों के बाद संभाली पारी

मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया U19 की टीम अपनी पहली पारी में 217 रनों पर सिमट गई थी. भारत के लिए ईशान ओम् ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि मोहित उल्वा ने 3 और कप्तान यशवर्धन ने 2 विकेट चटकाए.

इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत में कुछ झटके जरूर लगे. टीम का स्कोर एक समय 170/2 से लड़खड़ाकर 173 पर 5 विकेट हो गया था. लेकिन लक्ष्य ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा. कप्तान यशवर्धन चौहान (54 रन) के साथ मिलकर लक्ष्य ने दूसरे विकेट के लिए 124 रनों की शानदार साझेदारी की.

इसके बाद जब भारत का स्कोर 293/8 था तब मोहित उल्वा (92 रन, 84 गेंद) क्रीज पर उतरे. इन दोनों ने मिलकर नौवें विकेट के लिए 180 रनों की साझेदारी कर डाली और टीम के स्कोर को 494 रनों तक पहुंचा दिया. इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर 277 रनों की भारी-भरकम बढ़त हासिल कर ली.

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