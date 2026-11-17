आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के हर पल को साझा करते हैं, वहीं जेन जी के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. इस पीढ़ी के कई जेन जी अपने आने वाले कल के लिए चिट्ठियां और छोटे-छोटे नोट्स लिख रहे हैं. इन लेटर्स में वे अपने आज के सपने, डर, परेशानियां, खुशियां और जिंदगी से जुड़ी उम्मीदें लिखते हैं. खास बात ये है कि इन लेटर्स को वे खुद ही कुछ साल बाद पढ़ने के लिए संभालकर रखते हैं.

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क्या होता है आने वाले खुद के नाम लेटर लिखना?

इसका मतलब है अपने आज के बारे में अपने आने वाले कल के खुद को बताना. जैसे कोई युवा अपने लेटर में लिखता है कि वो अभी किस दौर से गुजर रहा है, उसे किस बात की चिंता है, वो क्या बनना चाहता है और आने वाले कुछ सालों में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहता है. कुछ लोग ये चिट्ठियां एक साल बाद पढ़ने के लिए लिखते हैं, तो कुछ इन्हें 5 या 10 साल बाद खोलना चाहते हैं.

क्यों पसंद कर रही है जेन जी यह आदत?

जेन जी की जिंदगी में सोशल मीडिया, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन और फ्यूचर की टेंशन जैसी कई चीजें एक साथ चलती रहती हैं. ऐसे में अपने मन की बातें पेपर पर लिखना उन्हें खुद को समझने का मौका देता है. इसके लिए उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती. वे बिना किसी डर के अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं.

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इसके अलावा, ये लेटर्स उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा देखने का मौका भी देती हैं. कुछ साल बाद जब वे इन्हें पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वक्त के साथ उनकी सोच, पसंद और सपने कितने बदल गए हैं. वे ये भी देख पाते हैं कि जिन परेशानियों को कभी बहुत बड़ा समझते थे, उनसे वे आगे निकल चुके हैं.

खुद से जुड़ने का एक तरीका

अपने आने वाले खुद के नाम लेटर लिखना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि खुद को वक्त देने का एक तरीका भी है. भागती-दौड़ती जिंदगी में जेन जी इस आदत के जरिए अपने आज को यादों में सहेजना चाहती है, ताकि आने वाले कल में वह अपने पुराने रूप से फिर मिल सके.

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