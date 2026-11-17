उत्तराखंड में 16 और 17 नवंबर को टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जनपद में हुए पांच अलग-अलग सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए. सबसे बड़ा हादसा 17 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलर पुल के पास हुआ, जहां हरिद्वार से जोशीमठ जा रही बस संख्या UK09PA9779 करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. बस में 34 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए. मृतकों में दो ऐसे घायल भी शामिल हैं, जिन्होंने एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

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वहीं, 16 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे टिहरी के पावकी देवी क्षेत्र के बांसकाटल के पास एक यूटिलिटी कैंपर वाहन करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिर गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि सात लोग घायल हो गए. इसी रात करीब 10:15 बजे शिवपुरी क्षेत्र में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई.

टिहरी में भी हुआ हादसा

एक अन्य हादसे में टिहरी के बालगंगा तहसील के चमियाला-बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग पर भटवाड़ी बैंड के पास स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की जान चली गई. इसके अलावा, रुद्रप्रयाग के उखीमठ तहसील के कंडारा मोटर मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास बोलेरो वाहन संख्या UK13TA1013 गहरी खाई में गिर गया.

इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई, जबकि छह लोग घायल हो गए. सभी घायलों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

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