इंटरनेट आज जेन जी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पढ़ाई, नौकरी, एंटरटेनमेंट और दोस्तों से बातचीत तक, ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं. लेकिन इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन परेशानियों से जुड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं. कई बार युवा ऐसे लोगों की वजह से भी परेशानी का सामना करते हैं, जिन्हें वे पहले से जानते हैं.

और पढ़ें

ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और बीटी ग्रुप का स्क्रीन सर्वे 2026 में भारत के 20 राज्यों के 3,907 युवाओं को शामिल किया गया. इस स्टडी में 11 से 30 साल के युवाओं की ऑनलाइन आदतों, सिक्योरिटी और इंटरनेट पर होने वाले बुरे अनुभवों को समझने की कोशिश की गई.

1. अनजान लोगों से ही नहीं, परिचितों से भी खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, 37.9% युवाओं ने ऐसे लोगों से अनचाहे ऑनलाइन संपर्क का अनुभव किया, जिन्हें वे पहले से जानते थे. इनमें दोस्त, क्लासमेट और परिचित लोग शामिल थे. वहीं 23.4% युवाओं ने अनजान लोगों से ऐसे कॉन्टेक्ट की बात कही.

ये आंकड़ा दिखाता है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अनजान लोगों से सावधान रहना नहीं है. कभी-कभी परेशानी जान-पहचान के लोगों की वजह से भी हो सकती है.

2. ब्लॉक और रिपोर्ट करने के तरीके की जानकारी कम

Advertisement

रिपोर्ट में सामने आया कि सिर्फ 37.1% युवा रिपोर्ट, ब्लॉक और मॉडरेशन टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानते हैं. वहीं 21% युवाओं को इन टूल्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी.

3. फोन पर ज्यादा वक्त बिताना

स्टडी के मुताबिक, युवाओं के बीच रोजाना तीन से छह घंटे फोन इस्तेमाल करना एक आम पैटर्न है. वहीं 26% युवा सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं.

यह भी पढ़ें: "Gen Z की पसंद बन रहा ये दर-ए-निजात का ये एक्टर, लुक्स पर लट्टू फैन्स

4. ऑनलाइन परेशानी का असर मेंटल हेल्थ पर

रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लंबे वक्त तक फोन इस्तेमाल करने वाले कुछ युवाओं में थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने की शिकायत ज्यादा देखी गई.

5. इंटरनेट पर अपनी बातें शेयर करने में सावधानी

रिपोर्ट के मुताबिक, 90% से ज्यादा युवा ऑनलाइन कुछ न कुछ साझा करने से खुद को रोकते हैं. ये दिखाता है कि युवा अपनी पर्सनल जानकारी और ऑनलाइन पहचान को लेकर सावधान हो रहे हैं.

इन आंकड़ों से साफ है कि इंटरनेट युवाओं के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही सावधानी से इस्तेमाल करने की भी जरूरत है. जेन जी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड मजबूत रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि किससे बातचीत करनी है, क्या शेयर करना है और परेशानी होने पर मदद कहां से लेनी है.

---- समाप्त ----