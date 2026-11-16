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Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती में नीलम पहनें या पुखराज? जानें कौन सा रत्न है शुभ

Shani Sade Sati: साढ़ेसाती में कौन सा रत्न पहनना चाहिए? क्या नीलम पहनना सही है या कोई दूसरा रत्न भी फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं कि साढ़ेसाती के दौरान कौन सा रत्न पहनना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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नीलम या पुखराज, साढ़ेसाती में कौन सा रत्न देगा लाभ? (Photo: ITG)
नीलम या पुखराज, साढ़ेसाती में कौन सा रत्न देगा लाभ? (Photo: ITG)

Shani Sade Sati: ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़ेसाती को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोग शनि के प्रभाव से बचने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं. कुछ लोग नीलम धारण करते हैं, तो कुछ पुखराज पहनते हैं. हालांकि, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बिना कुंडली देखे कोई भी रत्न पहनना सही नहीं माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साढ़ेसाती में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए. 

साढ़ेसाती में रत्न पहनने से पहले कुंडली देखना क्यों जरूरी?

ज्योतिष के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग होता है. इस दौरान किसी को नौकरी में परेशानी आती है, तो किसी को पैसों या परिवार से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए सिर्फ साढ़ेसाती में शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए. रत्न पहनने से पहले कुंडली में शनि की स्थिति भी देखना जरूरी है.

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क्या साढ़ेसाती के दौरान नीलम पहनना सही है?

नीलम को शनि से संबंधित रत्न माना जाता है. ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि यह कुंडली में शुभ स्थिति वाले शनि को मजबूती देने के लिए पहना जाता है. लेकिन साढ़ेसाती चलने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नीलम धारण करना चाहिए. अगर कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में है या अशुभ भावों से जुड़ा है, तो उसे और बल देने की सलाह नहीं दी जाती. इसलिए किसी ज्योतिषी की सलाह के बिना केवल राशि या साढ़ेसाती के आधार पर नीलम पहनने से बचना चाहिए.

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किन लोगों को नीलम पहनने की सलाह दी जाती है?

ज्योतिष के अनुसार, वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए शनि को शुभ ग्रह माना जाता है. वहीं, मकर और कुंभ लग्न में शनि लग्न का स्वामी होता है. ऐसे में इन लग्न के जातक कुंडली का सही विश्लेषण कराने के बाद नीलम पहन सकते हैं. हालांकि, सिर्फ लग्न के आधार पर नीलम धारण करना सही नहीं माना जाता. इसके लिए कुंडली में शनि की स्थिति और दूसरे ग्रहों के प्रभाव को भी देखना जरूरी होता है.

नीलम के अलावा दूसरे रत्न भी पहन सकते हैं?

हर व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति अलग होती है. इसलिए जरूरी नहीं कि साढ़ेसाती के दौरान हर किसी को नीलम ही पहनना चाहिए. कुछ मामलों में ज्योतिषी कुंडली के अनुसार दूसरे रत्न पहनने की सलाह भी देते हैं. इनमें पन्ना, पुखराज और ओपल शामिल हैं. पन्ना बुध, पुखराज गुरु और ओपल शुक्र का रत्न माना जाता है. हालांकि, इनका चुनाव भी कुंडली में संबंधित ग्रहों की स्थिति देखकर ही करना चाहिए.

दूसरों को देखकर न पहनें कोई रत्न

किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वही रत्न धारण करना सही नहीं माना जाता. हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए नीलम शुभ हो, लेकिन आपके लिए यह अनुकूल न हो. यहां तक कि एक ही परिवार के दो लोगों की साढ़ेसाती चल रही हो, तब भी उनके लिए अलग-अलग रत्न हो सकते हैं. इसलिए कोई भी रत्न पहनने से पहले अपनी जन्मकुंडली जरूर दिखाएं. 

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