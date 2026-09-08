Sprouts Chilla Recipe: नाश्ते में अंकुरित मूंग और चने से बनाएं क्रिस्पी चीला, मिलेगा स्वाद और प्रोटीन

Sprouts Chilla Recipe: नाश्ते में अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो स्प्राउट्स चीला ट्राई कर सकते हैं. अंकुरित मूंग और चने से बनने वाला यह चीला स्वाद के साथ प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होता है. इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है और यह कम तेल में आसानी से तैयार हो जाता है. तो अगर आप भी सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो स्प्राउट्स चीला बना सकते हैं. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. आइए जानते हैं स्प्राउट्स चीला कैसे बनता है हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप अंकुरित मूंग

½ कप अंकुरित काला चना

1 बारीक कटा प्याज

2 हरी मिर्च

1 इंच अदरक

3-4 लहसुन की कलियां

थोड़ा-सा हरा धनिया

1 चम्मच सूजी

1 चम्मच बेसन

½ चम्मच जीरा

एक चुटकी हींग

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

थोड़ा-सा तेल

स्प्राउट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग और अंकुरित काले चने को मिक्सर जार में डालें. अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, हींग और नमक डालकर बिना पानी मिलाए पीस लें. जरूरत महसूस हो तो थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं. अब तैयार मिश्रण को एक बाउल में निकालें और इसमें सूजी व बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चीले जैसा बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा. अब एक तवा गर्म करें और उस पर हल्का-सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें. तैयार बैटर को तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं. इसे ढककर धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पकाएं. जब चीला नीचे से सुनहरा हो जाए तो उसे पलट दें. दूसरी तरफ भी हल्का-सा तेल लगाकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें. चाहें तो इसे बिना तेल के भी नॉन-स्टिक तवे पर बना सकते हैं. गरमा-गरम स्प्राउट्स चीला तैयार है. इसे हरी चटनी, दही या टोमैटो केचप के साथ परोसें. यह हेल्दी होने के साथ-साथ स्वाद में भी बेहद लाजवाब लगता है और नाश्ते या हल्के डिनर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है.

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