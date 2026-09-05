South Indian Snacks: समोसा-कचौड़ी छोड़ बनाएं ये 7 साउथ इंडियन स्नैक्स! शाम का नाश्ता बन जाएगा खास

South Indian Snacks: शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन लगभग हर किसी का होता है. ऐसे में अगर आप समोसे, कचौड़ी या पकौड़ों से अलग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो साउथ इंडियन स्नैक्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. ये स्नैक्स स्वाद से भरपूर होने के साथ हल्के और अलग फ्लेवर वाले भी होते हैं. खास बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से और कम समय में तैयार किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ साउथ इंडियन स्नैक्स के बारे में जो आपकी शाम की चाय का स्वाद दोगुना कर देंगे.

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मुरुक्कू (Murukku)

मुरुक्कू चावल के आटे और दाल से बनाया जाने वाला एक कुरकुरा स्नैक है. इसका हल्का मसालेदार स्वाद और करारी बनावट इसे शाम की चाय के साथ खाने के लिए परफेक्ट बनाती है.

केले के चिप्स

केरल स्टाइल केले के चिप्स कच्चे केले को पतला काटकर तले जाते हैं. हल्के नमकीन और करारे ये चिप्स चाय के साथ बेहतरीन स्नैक हैं. इसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.

मसाला वड़ा

चना दाल, प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते से तैयार मसाला वड़ा स्वाद में काफी चटपटा होता है. इसे गरमा-गरम चाय के साथ परोसने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

मेदू वड़ा

उड़द दाल से तैयार मेदू वड़ा खाने में काफी टेस्टी होता है. यह बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, जबकि अंदर से नरम और स्पंजी होता है. नारियल की चटनी और सांभर के साथ इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है.

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बोंडा

बोंडा उबले आलू के मसालेदार मिश्रण को बेसन के घोल में लपेटकर बनाया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम यह स्नैक हर उम्र के लोगों को पसंद आता है.

पकौड़ा

दक्षिण भारत में बनने वाले पकौड़े प्याज, बेसन, हरी मिर्च और करी पत्ते से तैयार किए जाते हैं. बारिश के मौसम में चाय के साथ इनका स्वाद और भी लाजवाब लगता है.

थट्टे इडली (Thatte Idli)

थट्टे इडली आम इडली से बड़ी और ज्यादा मुलायम होती है. इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ शाम के हल्के नाश्ते में परोसा जा सकता है. यह टेस्टी होने के साथ पेट के लिए भी हल्की मानी जाती है.

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