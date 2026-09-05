scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

South Indian Snacks: समोसा-कचौड़ी छोड़ बनाएं ये 7 साउथ इंडियन स्नैक्स! शाम का नाश्ता बन जाएगा खास

South Indian Snacks: अगर आप रोज-रोज एक ही तरह के स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार साउथ इंडियन स्नैक्स बना सकते हैं. ये स्नैक्स खाने में काफी टेस्टी होते हैं और इन्हें आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.

Advertisement
X
टेस्टी साउथ इंडियन स्नैक्स (Photo-ITG)
टेस्टी साउथ इंडियन स्नैक्स (Photo-ITG)

South Indian Snacks: शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन लगभग हर किसी का होता है. ऐसे में अगर आप समोसे, कचौड़ी या पकौड़ों से अलग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो साउथ इंडियन स्नैक्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. ये स्नैक्स स्वाद से भरपूर होने के साथ हल्के और अलग फ्लेवर वाले भी होते हैं. खास बात यह है कि इन्हें घर पर आसानी से और कम समय में तैयार किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ साउथ इंडियन स्नैक्स के बारे में जो आपकी शाम की चाय का स्वाद दोगुना कर देंगे.

मुरुक्कू (Murukku)
मुरुक्कू चावल के आटे और दाल से बनाया जाने वाला एक कुरकुरा स्नैक है. इसका हल्का मसालेदार स्वाद और करारी बनावट इसे शाम की चाय के साथ खाने के लिए परफेक्ट बनाती है.

केले के चिप्स 
केरल स्टाइल केले के चिप्स कच्चे केले को पतला काटकर तले जाते हैं. हल्के नमकीन और करारे ये चिप्स चाय के साथ बेहतरीन स्नैक हैं. इसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nikita Porwal’s Miss World 2026
मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, निकिता ने बनाई टॉप 40 में जगह
Aloo Katli
रोज की आलू की सब्जी से हो गए हैं बोर? ट्राई करें पंजाबी आलू कतली
Wet Carpet Cleaning Tips
बारिश में कारपेट हो गया है गंदा-बदबूदार? इन घरेलू नुस्खों से करें साफ
गरमा-गरम आलू चॉप (Photo-ITG)
इस बारिश आलू पकौड़े नहीं, बनाएं क्रिस्पी आलू चॉप! स्वाद है लाजवाब
Doodh Sev Bhaji
1 कप दूध से बनाएं ढाबा स्टाइल 'सेव भाजी', 10 मिनट में हो जाएगी तैयार

मसाला वड़ा 
चना दाल, प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते से तैयार मसाला वड़ा स्वाद में काफी चटपटा होता है. इसे गरमा-गरम चाय के साथ परोसने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

मेदू वड़ा 
उड़द दाल से तैयार मेदू वड़ा खाने में काफी टेस्टी होता है. यह बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, जबकि अंदर से नरम और स्पंजी होता है. नारियल की चटनी और सांभर के साथ इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है. 

Advertisement

बोंडा 
बोंडा उबले आलू के मसालेदार मिश्रण को बेसन के घोल में लपेटकर बनाया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम यह स्नैक हर उम्र के लोगों को पसंद आता है.

पकौड़ा 
दक्षिण भारत में बनने वाले पकौड़े प्याज, बेसन, हरी मिर्च और करी पत्ते से तैयार किए जाते हैं. बारिश के मौसम में चाय के साथ इनका स्वाद और भी लाजवाब लगता है.

थट्टे इडली (Thatte Idli)
थट्टे इडली आम इडली से बड़ी और ज्यादा मुलायम होती है. इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ शाम के हल्के नाश्ते में परोसा जा सकता है. यह टेस्टी होने के साथ पेट के लिए भी हल्की मानी जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑपरेशन सिंदूर के हीरो पर जानबूझकर विवाद किया जा रहा? देखें राउंड टेबल बहस |
    OG, फ्लेक्स... दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखा PM मोदी का Gen Z अंदाज |
    'जेल के खाने में मिला जहर, शायद इसी से हुआ मुझे कैंसर?', संजय राउत का सनसनीखेज आरोप, राहुल गांधी की सलाह का किया खुलासा |
    दिल्ली में दिनभर बारिश से तापमान में भारी गिरावट, मौसम हुआ सुहाना, AQI भी सुधरा |
    IIT दिल्ली में बनी ये डिवाइस घटाएगी पुरानी डीजल गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन, 90 फीसदी घटेगा प्रदूषण |
    दो साल में 416 करोड़ का चंदा, अब दफ्तर पर ताला... कौन चला रहा है 'सत्यवादी रक्षक पार्टी'? |
    SRCC के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, सुनिए भाषण की बड़ी बातें |
    Air Fryer Uses: सिर्फ समोसे-पकौड़े फ्राई करने की मशीन नहीं है एयर फ्रायर! ये 5 काम भी चुटकियों में करता है आसान, पंकज भदौरिया ने बताया |
    बुर्के में आईं 3 महिलाएं, ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर 45 ग्राम सोने की नथ चुराकर हुईं फरार, CCTV से खुला राज |
    Miss World 2026 Finale: डोमिनिकन रिपब्लिक की हसीना बनी मिस वर्ल्ड, भारत की सुंदरी टॉप 20 तक नहीं पहुंची
    Advertisement