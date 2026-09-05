scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो साल में 416 करोड़ का चंदा, अब दफ्तर पर ताला... कौन चला रहा है 'सत्यवादी रक्षक पार्टी'?

2023-24 के दौरान गुजरात की गुमनाम सी पार्टी सत्यवादी रक्षक पार्टी को 330 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा मिला. जब आजतक की टीम ने पार्टी की अध्यक्ष से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी बंद हो गई है.

Advertisement
X
सत्यवादी रक्षक दल अध्यक्ष (Photo: ITG)
सत्यवादी रक्षक दल अध्यक्ष (Photo: ITG)

गुजरात से राजनीतिक चंदे को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, एक गुमनाम सी पार्टी सत्यवादी रक्षक पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा मिला. ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा था. 

मामले में तफ्तीश के लिए जब आज तक की टीम इस पार्टी की अध्यक्ष स्वातीबेन के घर पहुंची तो स्वातीबेन ने कैमरे पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उनका कहना है कि यह पार्टी बंद हो चुकी है और अगर चंदा आया तो उसका दान किया गया होगा. 

देश की पुरानी और चर्चित राष्ट्रीय पार्टियां एक-एक सीट पर चुनाव प्रचार के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाती है लेकिन गुजरात की इस सत्यवादी रक्षक पार्टी ने बिना किसी आंदोलन, बिना किसी प्रचार, बिना किसी भाषण, रैली के 330 करोड़ रुपये जुटा लिए. खास बात तो ये है कि 330 करोड़ का चंदा पाने वाली पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा. बता दें, इस पार्टी को वित्त वर्ष 2022-23 में भी 85 करोड़ 67 हजार का चंदा मिला था.

सम्बंधित ख़बरें

kajal baraiya murder
लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को सिखाया सबक
सूरत में तैयार हो रहा विशाल गणेश पंडाल. (Photo: Screengrab)
700 KG टिश्यू पेपर, 22 फीट के बप्पा... गणेश उत्सव की अनोखी तैयारी
फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग. (Photo: Screengrab)
कपास लादकर जा रहा था टेंपो, अचानक लगी आग, मच गई अफरा-तफरी
Gujarat latest news
द्वारका में कृष्ण जन्मोत्सव की मची धूम, देखें गुजरात आजतक
Robber Bride' gang busted; police apprehend all accused.
दुल्हन दिखाई, शादी पक्की की... 1.50 लाख और मंगलसूत्र लेते ही दूल्हे को पीटा

जब आज तक की टीम आधिकारिक पते पर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था. उसके बाद जब आज तक की टीम पार्टी की अध्यक्ष स्वातीबेन के घर पहुंची तो उन्होंने बताया कि वे बस नाम मात्र की अध्यक्ष हैं. स्वातीबेन का कहना है कि पार्टी 2024-25 में बंद कर दी गई है. उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. स्वातीबेन के मुताबिक इस पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे. 330 करोड़ के चंदे को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, "इसमें अब क्या है मुझे नहीं पता. जो चंदा आया वो हमने किसी को दान दिया होगा. हम पैसा खा थोड़ी गए हैं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: 682 करोड़ का चंदा और 99% सिर्फ 2 पार्टियों की जेब में! ADR की रिपोर्ट में खुलासा

इस मामले में पार्टी की अध्यक्ष स्वातीबेन ने तो पल्ला झाड़ने की कोशिश की है. हालांकि, यह पैसा कहां से आया और कहां इसका इस्तेमाल किया गया, यह जांच एजेंसियों की जांच का समय है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कर्नाटक में खत्म होगा NPS, पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी सरकार, डिप्टी CM का बड़ा ऐलान |
    रिजवान-इमाम को सिर्फ खराब फॉर्म नहीं, ड्रेसिंग रूम का 'बवाल' पड़ा भारी? PCB में क्लीनआप की तैयारी, आक‍िब जावेद भी हटेंगे |
    नरेला हत्याकांड का खौफनाक CCTV! पिस्तौल लहराते भागे बेखौफ शूटर! |
    बिहार सरकार का आदेश, सरकारी कर्मचारियों के मामले में जांच के लिए CBI को लेनी होगी मंजूरी |
    'भारत-अमेरिका संबंध इस वक्त ऐतिहासिक ऊंचाई पर...', US राजदूत सर्जियो गोर का बयान |
    'SRCC को चुनावी मंच बना दिया...', पीएम मोदी की स्पीच पर कांग्रेस का तंज |
    सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर गरमाई सियासत, ओवैसी- इमरान मसूद ने उठाए सवाल |
    कौन है 'बिट्टू तबाही', जिनके मुरीद हुए केविन पीटरसन, विदेश से भी मिला नौकरी का ऑफर |
    धौलपुर में बारिश बनी आफत, सवारियों से भरी ईको वैन पोखर में पलटी, 3 बच्चों समेत 4 की मौत |
    South Indian Snacks: समोसा-कचौड़ी छोड़ बनाएं ये 7 साउथ इंडियन स्नैक्स! शाम का नाश्ता बन जाएगा खास
    Advertisement