Air Fryer Uses: सिर्फ समोसे-पकौड़े फ्राई करने की मशीन नहीं है एयर फ्रायर! ये 5 काम भी चुटकियों में करता है आसान, पंकज भदौरिया ने बताया

Air Fryer Uses: आज कल घर की रसोई में ऐसे कई गैजेट्स मौजूद होते हैं जो काम आसान करते हैं. इनमें मिक्सर ग्राइंडर से लेकर माइक्रोवेव तक का नाम शामिल है. इन्हीं में से एक एयर फ्रायर भी है. आजकल एयर फ्रायर हर घर में मिल जाता है क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों को लगता है कि इसमें बिना तेल के आसानी से समोसे-पकौड़े बन जाते हैं. अगर आपके किचन में एयर फ्रायर रखा है और आप इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्राइज, समोसे या दूसरे फ्रोजन स्नैक्स बनाने के लिए करते हैं, तो आप शायद इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं.



जी हां, एयर फ्रायर में सिर्फ ऑयल फ्री फ्राइंग ही नहीं, बल्कि ग्रिलिंग, रीहीटिंग और बेकिंग जैसे कई काम भी किए जा सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें नान, कुलचा और पराठे जैसी इंडियन ब्रेड्स भी तैयार की जा सकती हैं. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने एयर फ्रायर के ऐसे 5 इस्तेमाल बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इसे सिर्फ स्नैक्स बनाने की मशीन नहीं समझेंगे. तो आइए जानते हैं एयर फ्रायर के इन 5 कामों के बारे में, जो आपने पहले शायद ही सुने हों.



1. बिना डीप फ्राई किए बनाएं क्रिस्पी स्नैक्स: एयर फ्रायर का सबसे आसान और मशहूर इस्तेमाल फ्रोजन फूड्स को क्रिस्पी बनाने के लिए किया जा सकता है. फ्रोजन फ्राइज या समोसे को एयर फ्रायर की बास्केट में रखें और जरूरत के हिसाब से टाइमर सेट कर दें. कुछ ही देर में ये बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाते हैं. इस तरीके से डीप फ्राइंग के लिए ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती. यानी समोसे, फ्राइज जैसे स्नैक्स को कम तेल के साथ क्रिस्पी टेक्शचर में तैयार किया जा सकता है.

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2. ग्रिलिंग करने के लिए: एयर फ्रायर में सिर्फ फ्रोजन फूड को फ्राय ही नहीं, बल्कि ग्रिलिंग भी की जा सकती है. इसमें आप पनीर टिक्का, चिकन टिक्का और अलग-अलग सब्जियों के टिक्के तैयार कर सकते हैं. एयर फ्रायर में ग्रिल करने पर खाने को अच्छी सिजल और चार मार्क्स जैसा टेक्शचर मिल सकता है. खास बात ये है कि ट्रेडिशन तरीके से ग्रिलिंग करने की तुलना में इसमें धुएं की परेशानी भी कम होती है.

3. खाने का टेक्शचर बिगाड़े बिना करें गर्म: बचे हुए समोसे या पिज्जा को अक्सर लोग माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनका स्वाद और टेक्सचर खराब लगता है. अगर आप भी इस चीज से परेशान रहते हैं, तो एयर फ्रायर आपके काम आ सकता है. इसमें बचे हुए समोसे, पिज्जा और दूसरे क्रिस्पी फूड्स को दोबारा गर्म किया जा सकता है.

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एयर फ्रायर की गर्म हवा खाने को दोबारा गर्म करने के साथ उसके क्रिस्पी टेक्शचर को भी बनाए रखने में मदद करती है. इसलिए बचे हुए स्नैक्स को दोबारा खाने का मजा भी बेहतर हो सकता है.

4. ओवन की तरह कर सकते हैं बेकिंग: एयर फ्रायर को बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें कुकीज, कपकेक्स, गार्लिक ब्रेड जैसी कई चीजें तैयार की जा सकती हैं. यानी अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी में कुछ बेक करना है, तो हर बार बड़े ओवन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, एयर फ्रायर में बेकिंग करते समय उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तापमान और समय सेट करना जरूरी है.

5. नान, कुलचा और पराठा भी बना सकते हैं: एयर फ्रायर में समोसे-पकौड़े ही नहीं, बल्कि कई भारतीय फूड्स भी तैयार किए जा सकते हैं. पंकज भदौरिया के मुताबिक, इसमें नान, कुलचा और पराठा जैसी चीजें बनाने का ऑप्शन भी है.

सही टेंपरेचर और समय पर तैयार करने पर इन चीजों को ऊपर से अच्छा रोस्टेड टेक्शचर मिल सकता है, जो तंदूर में बनी चीजों जैसा टेस्ट दे सकता है. हालांकि, हर एयर फ्रायर में नान या कुलचा बनाने का तरीका अलग हो सकती है, इसलिए अपने मॉडल के इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखें.

एयर फ्रायर को सिर्फ फ्राइंग मशीन समझने की न करें गलती

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया के बताए ये इस्तेमाल दिखाते हैं कि एयर फ्रायर का काम सिर्फ फ्रोजन फ्राइज या समोसे को क्रिस्पी करना नहीं है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इसमें ग्रिलिंग, रीहीटिंग, बेकिंग और इंडियन ब्रेड्स बनाने जैसे कई काम किए जा सकते हैं.

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