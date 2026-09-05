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दिल्ली में दिनभर बारिश से तापमान में भारी गिरावट, मौसम हुआ सुहाना, AQI भी सुधरा

दिल्ली में शनिवार को दिनभर हुई हल्की से मध्यम बारिश के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच शहर का पारा सामान्य से काफी नीचे आ गया. वहीं, हवा की गुणवत्ता भी सुधरकर 'संतोषजनक' श्रेणी में पहुंच गई है.

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दिल्ली में बारिश से गिरा तापमान. (File Photo: X)
दिल्ली में बारिश से गिरा तापमान. (File Photo: X)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को दिनभर रुक-रुक कर हुई हल्की से मध्यम बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) शनिवार के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और शहर के कई हिस्सों में मध्यम बारिश की चेतावनी दी थी. लगातार हुई इस बारिश से सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 7.5 डिग्री और पालम में 4.8 डिग्री सेल्सियस गिर गया. इसके अलावा मौसम विभाग ने रविवार को पूरी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को रुक-रुक कर हुई बारिश से शहर के बेस मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.8 डिग्री और एक दिन पहले से 3.4 डिग्री कम रहा. वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री नीचे गिरकर 27.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिसमें पिछले दिन के मुकाबले 7.5 डिग्री की गिरावट आई. पालम में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आयानगर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और लोधी रोड पर 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कई इलाकों में झमाझम बारिश

IMD के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में शुक्रवार रात 11:30 बजे से शनिवार सुबह 5:30 बजे के बीच 0.7 मिमी और सुबह 8:30 बजे तक 1.3 मिमी बारिश हुई. इसके बाद सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच 22 मिमी, दोपहर 2:30 बजे तक 4.6 मिमी और शाम 5:30 बजे तक 3.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. उधर पालम में सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक 25.2 मिमी और दोपहर 2:30 बजे तक 10.4 मिमी बारिश हुई. लोधी रोड पर सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक 24.4 मिमी, दोपहर 2:30 बजे तक 4.4 मिमी और शाम 5:30 बजे तक 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

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रविवार को भी हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने रविवार को भी दिल्ली भर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आईएमडी अधिकारी के अनुसार, रविवार को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. सुबह के समय गरज और बिजली चमकने के साथ कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दिन के बाद के घंटों में हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने की उम्मीद है.

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

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AQI में भी सुधार

बारिश के चलते राजधानी की हवा भी काफी साफ रही. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) संतोषजनक कैटेगरी में रहा और शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 59 दर्ज किया गया जो शुक्रवार को 71 था.

CPCB के मानकों के अनुसार, 0-50 AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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