बुर्के में आईं 3 महिलाएं, ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर 45 ग्राम सोने की नथ चुराकर हुईं फरार, CCTV से खुला राज

सूरत के भागल-नवापुरा इलाके में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर चोरी करने वाली तीन महिलाओं को महिधरपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों बुर्का और नकाब पहनकर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचती थीं और दुकानदार या कारीगर को बातचीत में उलझाकर मौका मिलते ही कीमती आभूषण पार कर देती थीं. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक में भी चोरी के मामले दर्ज हैं.

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मामला 24 अगस्त की दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे का है. भागल-नवापुरा के टावर रोड पर पिपल्स बैंक के पास स्थित न्यू ए.के. ज्वेलर्स में तीन बुर्काधारी महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं. उन्होंने दुकान में मौजूद कारीगर कासिमभाई से नाक में पहनने वाली अलग-अलग डिजाइन की नथ दिखाने को कहा. कारीगर जब सामान लेने के लिए दुकान के अंदर गया, तभी महिलाओं ने खुले ड्रॉअर में रखी नथ की डिब्बी उठा ली और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया.

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कुछ देर बाद तीनों महिलाएं दुकान से निकल गईं. मालिक मोहम्मद अशरफ चांदीवाला के वापस आने और सामान का हिसाब करने पर नथ की डिब्बी गायब मिली. इसके बाद महिधरपुरा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ तकनीकी सर्विलांस के जरिए संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू की.

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CCTV से मिला सुराग, 4-5 ऑटो बदलकर भागीं आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को महिलाओं की गतिविधियों का पता चला. पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए 4-5 अलग-अलग ऑटो रिक्शा बदले. वे भेस्तान, उन पाटिया, लिंबायत और मीठी खाड़ी होते हुए आगे बढ़ीं. पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज के आधार पर उनका पीछा किया और आखिरकार भेस्तान की राहत सोसायटी से तीनों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं की पहचान आयरीन बानो उर्फ सुमैया मोहम्मद दानिश अंसारी (33), निवासी राहुल सोसायटी, उंनपाटिया, सूरत, यास्मीन अजहर खान (39), निवासी मछली बाजार, मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र और नाजिया इसराइल शेख (30), निवासी सलीमनगर, मालेगांव, महाराष्ट्र के तौर पर हुई है. फिलहाल तीनों पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे चोरी की अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने करीब 45 ग्राम सोने की नथ चुराई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये है. शुरुआती जांच में चोरी किए गए सामान के अलावा उनके कब्जे से सोने जैसी पीली धातु के 4 आभूषण, हीरा जड़ित बालियां, कपड़े और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 31,500 रुपये बताई गई है.

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मुंबई-नासिक में भी दर्ज हैं चोरी के मामले

पूछताछ में आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार यास्मीन अजहर खान के खिलाफ नासिक रूरल के रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. उसके खिलाफ मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन में भी चोरी का केस दर्ज होने की जानकारी मिली है. वहीं नाजिया इसराइल शेख के खिलाफ महाराष्ट्र के मुंबई के मुलुंड और भायखला पुलिस स्टेशनों में चोरी के मामले दर्ज पाए गए हैं. पुलिस अब इन मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है.

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जांच में यह भी सामने आया कि तीनों महिलाएं पहले से इसी तरीके से दुकानों को निशाना बनाती थीं. वे ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होतीं, कई तरह के आभूषण दिखाने के लिए कहतीं और दुकानदार या कारीगर को अपनी बातचीत में व्यस्त रखती थीं. इसी दौरान मौका मिलते ही कीमती सामान छिपाकर वहां से निकल जाती थीं. उनकी गतिविधियां इतनी तेज होती थीं कि कई बार दुकानदार को उनके जाने के बाद चोरी का पता चलता था.

सूरत पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने शहर और गुजरात के दूसरे इलाकों में कितनी वारदातें की हैं. साथ ही महाराष्ट्र में उनके नेटवर्क और पहले दर्ज मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को शक है कि गिरोह से अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं. चोरी के बाकी आभूषणों की बरामदगी के लिए भी पूछताछ जारी है.

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पुलिस रिमांड में आरोपियों से हो रही पूछताछ

सूरत पुलिस के एसीपी आर.आर. आहिर ने बताया कि 24 अगस्त को न्यू ए.के. ज्वेलर्स के मालिक ने तीन अज्ञात बुर्काधारी महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं और इलाके के CCTV फुटेज की जांच की गई. तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और उन्हें भेस्तान से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, तीनों महिलाओं ने दुकान में कारीगर को नथ दिखाने में व्यस्त रखा था. इसी दौरान एक महिला ने खुले ड्रॉअर से नथ की डिब्बी उठा ली. चोरी के बाद उन्होंने कई ऑटो बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन CCTV और तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया.

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया है. पुलिस रिमांड के दौरान उनसे चोरी किए गए बाकी आभूषणों, सूरत और गुजरात में की गई अन्य वारदातों तथा महाराष्ट्र के मामलों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस महिला गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने ज्वेलर्स को अपना निशाना बना चुके हैं.

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