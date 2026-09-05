scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुर्के में आईं 3 महिलाएं, ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर 45 ग्राम सोने की नथ चुराकर हुईं फरार, CCTV से खुला राज

सूरत में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने वाले तीन महिलाओं के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बुर्का और नकाब पहनकर ग्राहक बनकर पहुंचीं महिलाओं ने कारीगर को बातचीत में उलझाया और करीब 6 लाख रुपये की 45 ग्राम सोने की नथ लेकर फरार हो गईं. CCTV और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
पुलिस रिमांड में आरोपियों से हो रही पूछताछ.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
पुलिस रिमांड में आरोपियों से हो रही पूछताछ.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)

सूरत के भागल-नवापुरा इलाके में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर चोरी करने वाली तीन महिलाओं को महिधरपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों बुर्का और नकाब पहनकर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचती थीं और दुकानदार या कारीगर को बातचीत में उलझाकर मौका मिलते ही कीमती आभूषण पार कर देती थीं. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक में भी चोरी के मामले दर्ज हैं.

मामला 24 अगस्त की दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे का है. भागल-नवापुरा के टावर रोड पर पिपल्स बैंक के पास स्थित न्यू ए.के. ज्वेलर्स में तीन बुर्काधारी महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं. उन्होंने दुकान में मौजूद कारीगर कासिमभाई से नाक में पहनने वाली अलग-अलग डिजाइन की नथ दिखाने को कहा. कारीगर जब सामान लेने के लिए दुकान के अंदर गया, तभी महिलाओं ने खुले ड्रॉअर में रखी नथ की डिब्बी उठा ली और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया.

यह भी पढ़ें: 700 KG टिश्यू पेपर, 22 फीट के बप्पा और 1 लाख भक्त... सूरत में चल रही गणेश उत्सव की अनोखी तैयारी

कुछ देर बाद तीनों महिलाएं दुकान से निकल गईं. मालिक मोहम्मद अशरफ चांदीवाला के वापस आने और सामान का हिसाब करने पर नथ की डिब्बी गायब मिली. इसके बाद महिधरपुरा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ तकनीकी सर्विलांस के जरिए संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

सूरत में तैयार हो रहा विशाल गणेश पंडाल. (Photo: Screengrab)
700 KG टिश्यू पेपर, 22 फीट के बप्पा... गणेश उत्सव की अनोखी तैयारी
रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
फांसी लगाने जा रही थी महिला, पुलिस ने 2 मिनट में पहुंचकर बचाई जान
सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैसे आया सबसे बड़ा संकट, देखें गुजरात आजतक
मां की डांट के बाद 13 साल के बच्चे की मौत, जानें मामला
बच्चे के खौफनाक कदम से गमजदा परिवार के सदस्य. (Photo: ITG)
भाई-बहन कर रहे थे मस्ती, मां ने डांटा तो 13 साल के बच्चे ने दे दी जान
Advertisement

CCTV से मिला सुराग, 4-5 ऑटो बदलकर भागीं आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को महिलाओं की गतिविधियों का पता चला. पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए 4-5 अलग-अलग ऑटो रिक्शा बदले. वे भेस्तान, उन पाटिया, लिंबायत और मीठी खाड़ी होते हुए आगे बढ़ीं. पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज के आधार पर उनका पीछा किया और आखिरकार भेस्तान की राहत सोसायटी से तीनों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं की पहचान आयरीन बानो उर्फ सुमैया मोहम्मद दानिश अंसारी (33), निवासी राहुल सोसायटी, उंनपाटिया, सूरत, यास्मीन अजहर खान (39), निवासी मछली बाजार, मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र और नाजिया इसराइल शेख (30), निवासी सलीमनगर, मालेगांव, महाराष्ट्र के तौर पर हुई है. फिलहाल तीनों पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे चोरी की अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने करीब 45 ग्राम सोने की नथ चुराई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये है. शुरुआती जांच में चोरी किए गए सामान के अलावा उनके कब्जे से सोने जैसी पीली धातु के 4 आभूषण, हीरा जड़ित बालियां, कपड़े और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 31,500 रुपये बताई गई है.

Advertisement

मुंबई-नासिक में भी दर्ज हैं चोरी के मामले

पूछताछ में आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार यास्मीन अजहर खान के खिलाफ नासिक रूरल के रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. उसके खिलाफ मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन में भी चोरी का केस दर्ज होने की जानकारी मिली है. वहीं नाजिया इसराइल शेख के खिलाफ महाराष्ट्र के मुंबई के मुलुंड और भायखला पुलिस स्टेशनों में चोरी के मामले दर्ज पाए गए हैं. पुलिस अब इन मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है.

सूरत

जांच में यह भी सामने आया कि तीनों महिलाएं पहले से इसी तरीके से दुकानों को निशाना बनाती थीं. वे ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होतीं, कई तरह के आभूषण दिखाने के लिए कहतीं और दुकानदार या कारीगर को अपनी बातचीत में व्यस्त रखती थीं. इसी दौरान मौका मिलते ही कीमती सामान छिपाकर वहां से निकल जाती थीं. उनकी गतिविधियां इतनी तेज होती थीं कि कई बार दुकानदार को उनके जाने के बाद चोरी का पता चलता था.

सूरत पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने शहर और गुजरात के दूसरे इलाकों में कितनी वारदातें की हैं. साथ ही महाराष्ट्र में उनके नेटवर्क और पहले दर्ज मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को शक है कि गिरोह से अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं. चोरी के बाकी आभूषणों की बरामदगी के लिए भी पूछताछ जारी है.

Advertisement

पुलिस रिमांड में आरोपियों से हो रही पूछताछ

सूरत पुलिस के एसीपी आर.आर. आहिर ने बताया कि 24 अगस्त को न्यू ए.के. ज्वेलर्स के मालिक ने तीन अज्ञात बुर्काधारी महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं और इलाके के CCTV फुटेज की जांच की गई. तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और उन्हें भेस्तान से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, तीनों महिलाओं ने दुकान में कारीगर को नथ दिखाने में व्यस्त रखा था. इसी दौरान एक महिला ने खुले ड्रॉअर से नथ की डिब्बी उठा ली. चोरी के बाद उन्होंने कई ऑटो बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन CCTV और तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया.

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया है. पुलिस रिमांड के दौरान उनसे चोरी किए गए बाकी आभूषणों, सूरत और गुजरात में की गई अन्य वारदातों तथा महाराष्ट्र के मामलों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस महिला गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने ज्वेलर्स को अपना निशाना बना चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में बाढ़ का विकराल रूप, गंगा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! |
    7 मिनट तक लिव-इन पार्टनर को सबके सामने पीटता रहा दरिंदा... बेरहमी से की हत्या, गुजरात पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी को सिखाया सबक |
    'बाय-बाय, पापा...' चिनाब में कूदने से पहले बेटी का पिता को आखिरी फोन |
    नेपाल में कुदरत का करिश्मा, 10 दिन बाद मलबे से सुरक्षित निकाली गई महिला! |
    जेल में बंद इमरान खान की हालत पर छलका ब्रायन लारा का दर्द, कहा- आखिर क्रिकेट के लीजेंड के साथ ऐसा सुलूक क्यों? |
    नौकरी खोई तो बने भगवान के दास, 26 साल बाद आए फैसले से चमकी किस्मत, गिरवर सिंह की अनोखी कहानी |
    बारिश में बही चप्पल... उसे पकड़ने दौड़ा 12 साल का बच्चा, पानी में नहीं दिखा खुला नाला और बहकर पाइप में फंसा; मौत |
    'मैं पठान हूं, चाहो तो गोली चला दो', जब अंडरवर्ल्ड के आगे नहीं झुके शाहरुख, मचा था बवाल |
    श्रीराम कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए PM मोदी, जारी किया सिक्का |
    पंजाब के कपूरथला में हुआ चमत्कार, जिस बेटे का किया पिंडदान, वो कपूरथला जेल में मिला जिंदा
    Advertisement