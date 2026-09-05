'जेल के खाने में मिला जहर, शायद इसी से हुआ मुझे कैंसर?', संजय राउत का सनसनीखेज आरोप, राहुल गांधी की सलाह का किया खुलासा

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक सनसनीखेज दावा किया है. राउत को अंदेशा है कि उनकी कैंसर की बीमारी की मुख्य वजह जेल में बिताया गया समय है. राउत ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भोजन में जहर दिए जाने की आशंका के चलते टॉक्सिसिटी टेस्ट कराने का सुझाव दिया था.

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पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर कड़ा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए जेल में उनके साथ किसी भी हद तक जाया जा सकता है. राउत ने कहा कि मौजूदा सरकार इतनी बेरहम है कि वह कुछ भी कर सकती है.

संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी को भी यह अंदेशा था कि जेल में हम जैसे नेताओं के साथ कुछ भी हो सकता है. जो राजनीतिक नेता जेल में रहे हैं, उनकी हालत खराब है. इस बीमारी (कैंसर) की शुरुआत जेल के दौरान ही हुई थी.''

राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह



बता दें कि साल 2022 में मुंबई के पत्रा चॉल पुनर्विकास मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 100 से अधिक दिनों तक जेल में रह चुके राउत ने भोजन और पानी में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई. उन्होंने आरोप लगाया कैंसर की बीमारी जेल में ही शुरू हुई थी.

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खाने में गड़बड़ का आरोप



राउत ने कहा, राहुल जी ने मुझे यह पता लगाने के लिए टॉक्सिसिटी टेस्ट कराने की सलाह दी थी कि कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया था. हम जैसे लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ जेल में ऐसी आशंका बनी रहती है. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी भोजन और पानी में किसी भी तरह की 'गड़बड़' कर सकते हैं और राहुल गांधी ने ही उन्हें इस संबंध में सचेत किया था.

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