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Chawal Atta Crispy Snack: चावल के आटे और सूजी से बनाएं क्रिस्पी नाश्ता, चाय के साथ लगेगा बेहद टेस्टी!

Chawal Atta Crispy Snack: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाना चाहते हैं तो चावल के आटे से बना यह टेस्टी नाश्ता ट्राई कर सकते हैं. इसे सूजी, प्याज और कुछ मसालों के साथ तैयार किया जाता है और बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता.

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चावल के आटे से बना कुरकुरा नाश्ता (Photo-ITG)
चावल के आटे से बना कुरकुरा नाश्ता (Photo-ITG)

Chawal Atta Crispy Snack: अगर आप शाम की चाय के साथ कचौरी, पकौड़ी या भजिया खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो चावल के आटे से बना यह कुरकुरा नाश्ता बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और इसका बैटर भी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है. चावल के आटे के साथ सूजी, प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसाले मिलाकर तैयार किया गया यह नाश्ता बाहर से कुरकुरा और अंदर से हल्का सॉफ्ट रहता है.

इस नाश्ते को आप शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर बना सकते हैं. अगर आप इसे कम तेल में बनाना चाहते हैं तो तवे पर चीले की तरह भी सेंक सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें बेसन या ज्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं होता. तो आइए जानते हैं चावल के आटे से बनने वाले इस कुरकुरे नाश्ते की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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4 बड़े चम्मच दही
2 बड़े चम्मच सूजी
1/2 कप चावल का आटा
2 बड़े चम्मच मैदा
1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज
1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
4 से 5 करी पत्ते, कटे हुए
1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक
2 से 3 कलियां कद्दूकस किया हुआ लहसुन
1 बारीक कटी हरी मिर्च
1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स
¼ छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर
¼ छोटी चम्मच अजवाइन
½ छोटी चम्मच जीरा
1 छोटी चम्मच सफेद तिल
एक चुटकी खाने का सोडा
नमक स्वादानुसार
1/2 कप पानी
3 बड़े चम्मच तेल

चावल के आटे और सूजी से क्रिस्पी नाश्ता कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बाउल में दही और सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरा धनिया, करी पत्ता, कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन डालें. इसके बाद हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, जीरा और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इसमें 1/2 कप चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच मैदा डालें. आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और सभी चीजों को मिलाते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर बहुत ज्यादा पतला न हो. प्याज से भी पानी निकलता है, इसलिए पानी जरूरत के हिसाब से ही डालें.
  3. अब बैटर में सफेद तिल और एक चुटकी खाने का सोडा डालकर हल्के हाथों से मिला लें. सोडा बहुत ज्यादा न डालें. बैटर तैयार होने के बाद इसे पहले से बनाकर रखने के बजाय तुरंत नाश्ता बनाना शुरू करें.
  4. अब एक तवा या पैन गर्म करें और उसमें करीब 3 बड़े चम्मच तेल डालें. तेल गर्म होने के बाद आंच को मीडियम कर दें. अब चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा बैटर लेकर पैन में डालें. इन्हें बहुत बड़ा न बनाएं. एक बार में जितना बैटर आसानी से पक सके, उतना ही डालें.
  5. नाश्ते को मीडियम आंच पर लगभग 1 मिनट तक पकाएं. जब नीचे से हल्का सुनहरा रंग आने लगे और बैटर अच्छी तरह सेट हो जाए तो ऊपर से थोड़ा गर्म तेल डालें. इसके बाद इसे सावधानी से पलट दें. दूसरी तरफ से भी लगभग 2 मिनट तक पकाएं. दोनों तरफ से अच्छी तरह सुनहरा और कुरकुरा होने पर इसे पैन से निकाल लें.
  6. इसी तरह बाकी बैटर से भी नाश्ता तैयार कर लें. इसे गरमागरम हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें. अगर आप इसे कम तेल में बनाना चाहते हैं तो तवे पर चीले की तरह भी सेंक सकते हैं.
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