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दोस्तों के साथ बैठा था और अचानक... मुंबई के लालबाग में 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत

मुंबई के लालबाग इलाके में 25 वर्षीय जयदीप मेघराज नेमाडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई. घटना 17 सितंबर को हुई जब वह दोस्तों के साथ बैठे थे और अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

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मुंबई में हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हो गई है
मुंबई में हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हो गई है

मुंबई के लालबाग इलाके में 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक की पहचान जयदीप मेघराज नेमाडे (25), निवासी बावधन, पुणे के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को जयदीप नेमाडे लालबाग बिल्डिंग नंबर 3 में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे. इसी दौरान उन्हें अचानक तबीयत खराब लगने लगी.

स्थिति को देखते हुए लालबाग गणेश उत्सव मंडल के पदाधिकारियों ने उन्हें एंबुलेंस से ग्लोबल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान जयदीप की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस मामले में काळाचौकी पुलिस थाने में एडीआर नंबर 63/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक के परिजनों की ओर से फिलहाल किसी प्रकार की शिकायत या संदेह नहीं जताया गया है. पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.

बीते कुछ दशकों पहले तक हार्ट की बीमारियों को उम्रदराज लोगों की बीमारी के तौर पर जाना जाता था लेकिन हालिया मामलों ने हर किसी को हैरान कर दिया. कम आयु के लोग भी इसका अधिक शिकार बन रहे हैं. 

हृदय रोग से बचने के लिए ये तरीके आजमाएं
हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ तरीके बताएं हैं जिन्हें आज के समय में हर किसी को फॉलो करना चाहिए.
1.शराब और धूम्रपान के सेवन से बचें.
2. अपनी डाइट में पोषण से भरपूर चीजें शामिल करें.
3.नॉन वेजिटेरियन की जगह प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन अधिक करें.
4.सक्रिय रहें और नियमित व्यायाम की आदत डालें
5.वजन को कंट्रोल रखें.
6.कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ब्लडप्रेशर के मरीज नियमित जांच कराएं.
7.तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को गंभीरता से लें और डॉक्टर से परामर्श करें.

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