'पापा, आ जाओ...' बेटे ने दिया ड्रीम बाइक का सरप्राइज, पिता की आंखों ने कह दिया सबकुछ

एक वक्त था जब मां-पिता अपनी संतान को जिंदगी का पहला कदम चलना सिखाते थे. पहला कदम हो या पहली ठोकर, हर बार मां-पिता ही बच्चे का हाथ थामकर उसे संभालते हैं. स्कूल का पहला दिन हो, पहली बार साइकिल चलाना हो या जिंदगी में आने वाली कोई मुश्किल, माता-पिता हर मोड़ पर साथ खड़े रहते हैं. बेटे की परवरिश में पिता कई बार अपनी ख्वाहिशों तक को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है, जब बेटा इतना बड़ा हो जाता है कि अपने पिता को वही एहसास लौटा सके, जो कभी उन्होंने उसके लिए जिया था.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी खूबसूरत एहसास को दिखाता है. इसमें एक बेटे ने अपने पिता को उनकी ड्रीम बाइक गिफ्ट की. बुलेट बाइक देखते ही पिता के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी, उसने इस पूरे पल को खास बना दिया. इंस्टाग्राम यूजर राजत सिंह रावत ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा-यही वजह है कि हम कितनी भी मुश्किल आए, आगे बढ़ते रहते हैं.

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बेटे ने कहा- 'बाबा, ये आपकी बाइक है'

वीडियो में बेटा अपने पिता को नई मोटरसाइकिल दिखाते हुए कहता है कि ये बाबा, आपकी बाइक! नंबर प्लेट तो देखो. इसके बाद वह कहता है कि यह उनके लिए एक गिफ्ट है. पिता कुछ देर तक बाइक को देखते रहते हैं. चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों साफ नजर आती हैं. उस पल में जैसे पिता को एहसास हो जाता है कि जिस बेटे का हाथ उन्होंने कभी चलना सिखाते हुए थामा था, वह आज उनके सपने पूरे करने के लायक हो गया है.

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इसके बाद बेटा पिता से एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है, जिसमें एक चश्मा रखा होता है. फिर वह उन्हें बाहर आने के लिए कहता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है-अब एक मोटरसाइकिल भी लेनी पड़ेगी. बॉक्स खोलो. इसके बाद पिता बाइक पर बैठते हैं और बेटा उन्हें उत्साहित करते हुए कहता है-आ जाओ, चलो.

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पिता की खुशी ने जीत लिया इंटरनेट

वीडियो में पिता की खुशी और बेटे का उत्साह लोगों को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया यूजर्स ने पिता-पुत्र के रिश्ते की तारीफ की और बेटे के इस सरप्राइज को दिल छू लेने वाला बताया. किसी ने इसे 'व्होलसम' कहा, तो किसी ने इसे इंटरनेट का सबसे प्यारा वीडियो बताया.

एक यूजर ने लिखा कि वह हमारे लिए हमेशा गर्व महसूस करते हैं, जब हम उनके लिए छोटी-छोटी चीजें करते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने बेटे की तारीफ करते हुए लिखा कि पिता के लिए ऐसा करना गर्व की बात है.

'मुश्किल समय में आगे बढ़ने की यही वजह है'

इस वीडियो की खास बात सिर्फ एक नई बाइक नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी बेटे की भावना है. जिस पिता ने अपने बेटे की परवरिश के दौरान अपनी कई इच्छाओं को पीछे रखा, उसी बेटे ने एक दिन उनकी एक खास इच्छा पूरी कर दी. शायद यही वजह है कि यह पल सिर्फ पिता के लिए एक गिफ्ट नहीं, बल्कि सालों के प्यार और परवरिश का खूबसूरत जवाब बन गया.

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वीडियो के साथ लिखा कैप्शन भी इसी भावना को दिखाता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपनों के सपने पूरे करने की कोशिश इंसान को आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है.

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