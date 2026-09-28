Pitra Paksha 2026 Special: श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन के बनाएं स्वाद से भरपूर आलू-मटर, कुकर में झटपट होगी तैयार

Aloo Matar Sabji Recipe: पितृपक्ष में घर पर श्राद्ध के दौरान सात्विक भोजन बनाया जाता है. इस दौरान कई घरों में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. ऐसे में श्राद्ध के लिए बनाई जाने वाली सब्जियों को स्वादिष्ट और खास बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है. अगर आप भी श्राद्ध के लिए बिना प्याज-लहसुन की ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं, जो स्वाद में भरपूर हो और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे, तो आलू-मटर की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

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इसमें प्याज-लहसुन की जगह अदरक, हरी मिर्च, साबुत धनिया, सौंफ और खड़े मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसे कुकर में बनाया जाता है, इसलिए आलू-मटर जल्दी गल भी जाते हैं और मसालों का स्वाद सब्जी में अच्छी तरह उतर जाता है. पूड़ी या कचौड़ी के साथ गरमा-गरम आलू-मटर की ये सब्जी श्राद्ध के भोजन के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. चलिए जानते हैं कैसे झटपट बनाएं श्राद्ध स्पेशल आलू-मटर की सब्जी.



इंग्रेडिएंट्स

4 मीडियम साइज के आलू

1 कप मटर

3 टमाटर

2-3 बड़े चम्मच तेल

½ छोटा चम्मच सरसों

½ छोटा चम्मच जीरा

1 तेज पत्ता

दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा

2 लौंग

3 इलायची

½ छोटा चम्मच हींग

1 टेबलस्पून साबुत धनिया

1 छोटा चम्मच सौंफ

½ छोटा चम्मच काली मिर्च

1 इंच अदरक

2-3 हरी मिर्च

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1 सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार

¼ छोटा चम्मच काला नमक

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

बारीक कटा हरा धनिया

जरूरत के अनुसार गर्म पानी

बनाने का तरीका



1. आलू को छीलकर बड़े टुकड़ों में काट लें और पानी में डालकर रखें, ताकि उनका रंग काला न पड़े. अब मिक्सर जार में साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च, अदरक और 1-2 हरी मिर्च डालें. इसमें पानी न डालें और सभी चीजों को दरदरा पीस लें. यही मसाला आलू-मटर की सब्जी का स्वाद बढ़ाएगा.

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2. अब कुकर में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर सरसों डालकर चटकने दें. इसके बाद जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालें. खड़े मसालों को धीमी आंच पर कुछ सेकंड भूनें, ताकि उनकी खुशबू तेल में अच्छी तरह आ जाए.

3. अब हींग डालें और तुरंत तैयार किया हुआ दरदरा मसाला डाल दें. इसे धीमी आंच पर करीब 30-40 सेकंड तक भूनें.

4. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालें. थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें. मसाला तब तक भूनें, जब तक उसके किनारों से तेल अलग होता हुआ नजर न आने लगे. इसके बाद एक सूखी लाल मिर्च डालकर मिला दें.

5. अब 3 टमाटरों को कद्दूकस करके डालें. अगर आप मिक्सर में टमाटर पीस रहे हैं तो उन्हें बहुत बारीक पेस्ट न करें, थोड़ा दरदरा रखें. अब नमक और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें.

6. टमाटर को मीडियम से तेज आंच पर तब तक भूनें, जब तक उसका पानी पूरी तरह सूख न जाए और मसाले के किनारों से तेल अलग न होने लगे. इस स्टेप को अच्छी तरह करने से सब्जी का स्वाद काफी बढ़ जाता है.

7. अब कटे हुए आलू और मटर मसाले में डालें. चाहें तो 1-2 साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. आलू और मटर को मसाले के साथ करीब 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनें.

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8. अब जरूरत के हिसाब से गर्म पानी डालें. सब्जी में जितनी ग्रेवी चाहिए, उसी हिसाब से पानी डालें. पानी डालकर एक उबाल आने दें और फिर कुकर का ढक्कन लगा दें.

9. तेज आंच पर 2-3 सीटी आने तक पकाएं. आलू के टुकड़े अगर बड़े हैं तो एक सीटी ज्यादा भी लग सकती है.

10. कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद ढक्कन खोलें. अब गरम मसाला, कसूरी मेथी, चाट मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. सब्जी को अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर करीब 1 मिनट पकाएं. अगर ग्रेवी कम लगे तो थोड़ा गर्म पानी डालकर एक उबाल और दे सकते हैं.

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