Kalatmak Yog: 11 अक्टूबर को बनेगा चंद्र-शुक्र कलात्मक योग, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Chandra-Shukra Kalatmak Yog 2026: अक्टूबर में ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 11 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से शुक्र ग्रह मौजूद रहेंगे, जिससे दोनों ग्रहों की युति बनेगी. ज्योतिष में इस संयोग को कलात्मक योग कहा जाता है. मान्यता है कि चंद्रमा मन और भावनाओं से जुड़े हैं, जबकि शुक्र को धन, सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है. ऐसे में इस योग का असर कुछ राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है.

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चंद्रमा 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्र-शुक्र की यह युति 13 अक्टूबर की शाम तक रहने की बात कही गई है. इस दौरान मेष, तुला और कुंभ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र-शुक्र की युति कामकाज और साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकती है. नौकरी करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट या बेहतर अवसर मिल सकता है.

कारोबार करने वाले लोगों को पार्टनरशिप से फायदा होने के योग बन सकते हैं. पुराने संपर्क भी काम आ सकते हैं. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आने की संभावना है. निवेश से जुड़े फैसले लेते समय हालांकि पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा.

तुला राशि

चंद्रमा और शुक्र की युति तुला राशि में ही बनने जा रही है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा रहा है. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है.

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नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. कारोबारियों के लिए नए ग्राहक और काम के अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. लंबे समय से अटका पैसा भी वापस मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और भाग्य से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. आमदनी बढ़ाने की कोशिशों में सफलता मिलने की संभावना है. किसी यात्रा या नए संपर्क के जरिए काम का रास्ता खुल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं.

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