इस 1 शर्त पर अनिल कपूर की दुल्हन बनी थीं सुनीता, 30 मिनट में हुई शादी, 42 साल बाद कैसा है रिश्ता?

बॉलीवुड के 'झकास किंग' अनिल कपूर रियल लाइफ में एक परफेक्ट फैमिली मैन हैं. वो अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों के बेहद करीब हैं. हाल ही में अनिल कपूर ने रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1 परसेंट' में अपनी शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया.

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किस पर शर्त पर हुई थी अनिल की शादी?

'इंडिया के टॉप 1 परसेंट' शो के एक एपिसोड के दौरान एक कंटेस्टेंट संग बात करते हुए अनिल कपूर ने बताया कि उनकी पत्नी सुनीता ने शादी से पहले एक खास शर्त रखी थी.

एक्टर ने खुलासा किया कि सुनीता ने साफ कर दिया था कि वो शादी के बाद किचन में कदम नहीं रखेंगी. उनकी इसी शर्त ने अनिल कपूर को और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो इतने सक्सेसफुल हो सकें कि पत्नी इस इच्छा को पूरा कर सकें.

अनिल कपूर ने कहा- मेरी पत्नी सुनीता ने शर्त रखी थी कि वो मुझसे तभी शादी करेंगी, जब उसे किचन में न जाना पड़े. उनकी यह शर्त सुनने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और इतना सफल होना पड़ेगा कि उन्हें कभी रसोई में कदम न रखना पड़े. मैंने वो जिम्मेदारी निभाई और आज तक सुनीता किचन में नहीं गई हैं.

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42 साल से अटूट है रिश्ता

बता दें कि अनिल कपूर ने साल 1984 में सुनीता से शादी की थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी इससे एक दशक से भी पहले एक प्रैंक कॉल के साथ शुरू हुई थी. HT संग एक पुराने इंटरव्यू में अनिल ने बताया था कि 1973 में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने सुनीता को उनका नंबर दिया था, जो उस समय एक सफल मॉडल थीं और उनसे अनिल को प्रैंक कॉल करने के लिए कहा था. सुनीता की आवाज सुनते ही अनिल उनके दीवाने हो गए थे. तब से अभी तक दोनों साथ हैं.

अनिल ने अपने एक पुराने पोस्ट में बताया था कि उनकी शादी काफी सादगी से हुई थी. 30 मिनट में उनकी शादी पूरी हो गई थी. मंडप पर सिर्फ दोनों के माता-पिता और कुछ बेहद करीबी लोग थे. अनिल और सुनीता की शादी को 42 साल हो गए हैं. दोनों 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं और परिवार संग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

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