Makhana Chaat Recipe: ठंडे मौसम में चाय के साथ बनाएं चटपटी 'मखाना चाट', 10 मिनट में होगी तैयार; स्वाद भूल नहीं पाएंगे

Makhana Chaat Recipe: पिछले कुछ दिन से पड़ रही रिमझिम बारिश से मौसम ने करवट ले ली है. ठंड ने भारत की दहलीज पर दस्तक दे दी है. ऐसे में मौसम बहुत ही सुहाना और ठंडा-ठंडा हो गया. इस मौसम में शाम होते ही चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन करने लगता है. अक्सर घर में बिस्कुट, नमकीन या तली-भुनी चीजें निकाल ली जाती हैं. लेकिन अगर आप चाय के साथ कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ थोड़ा हेल्दी भी हो, तो मखाना चाट ट्राई कर सकते हैं.



इसमें कुरकुरे मखाने, भुनी मूंगफली, आलू, ककड़ी और चटपटी हरी चटनी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि एक बार खाने के बाद नमकीन याद नहीं आएगी. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. चलिए जानते हैं कैसे तैयार होता है ये झटपट स्नैक, जो ठंडे मौसम में चाय का मजा दोगुना कर सकता है.



मखाना चाट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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1 कप मखाना

1/4 कप मूंगफली

1/2 छोटी चम्मच घी

1 ककड़ी, बारीक कटी हुई

1 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 उबला हुआ आलू, छोटे टुकड़ों में कटा

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 नींबू का रस

थोड़ा लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

बारीक कटा हरा धनिया

चटपटी हरी चटनी के लिए

1/2 कप हरा धनिया

2 इंच अदरक

4 हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच भुनी मूंगफली

2 बड़े चम्मच दही

थोड़ा सा नमक

जरूरत के हिसाब से पानी

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले एक पैन को गैस पर गर्म करें और उसमें मूंगफली डालकर धीमी-मीडियम आंच पर भूनें. मूंगफली को तब तक भूनें, जब तक उसमें हल्की दरार आने लगे और अच्छी खुशबू न आने लगे. इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें.

2. अब उसी पैन में आधी छोटी चम्मच घी डालें और इसमें मखाने डाल दें. मखानों को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें, जब तक वे अच्छी तरह कुरकुरे न हो जाएं. अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मखानों को बिना घी के भी भून सकते हैं या एयर फ्राई कर सकते हैं.

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3. अब मिक्सर जार में हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, भुनी मूंगफली, दही, थोड़ा नमक और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर बारीक पीस लें. आपकी चटपटी हरी चटनी तैयार है.

4. एक बड़े बर्तन में ककड़ी, टमाटर, उबला हुआ आलू और हरी मिर्च डालें. इसमें नींबू का रस, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और तैयार की गई हरी चटनी डालें. ऊपर से हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

5. अब सबसे जरूरी बात है कि मखाना और मूंगफली आखिर में डालें. अगर इन्हें पहले डाल देंगे तो चटनी और नींबू के कारण इनका कुरकुरापन कम हो सकता है. इसलिए सर्व करने से ठीक पहले भुने हुए मखाने और मूंगफली डालें और हल्के हाथ से सबको मिक्स कर दें.

चाय के साथ मिलेगा चटपटा और कुरकुरा स्वाद

अब आपकी क्रिस्पी मखाना चाट बनकर तैयार है. इसमें हरी चटनी का तीखापन, नींबू की खटास, आलू की सॉफ्टनेस और मखाने-मूंगफली का कुरकुरा स्वाद मिलता है. ठंडी शाम में गरमागरम चाय के साथ ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगेगा. खास बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत या समय नहीं लगता.

अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं. इसी तरह ककड़ी की जगह अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. चाट को और चटपटा बनाने के लिए आप स्वाद के मुताबिक मसाले भी बढ़ा सकते हैं.

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