scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'MBBS नहीं मिला तो क्या...' AIIMS में B.Sc नर्सिंग के लिए मची होड़! 5 साल में 1000% बढ़े आवेदक, जानिए क्यों बदला रुझान

EXCLUSIVE: एक RTI में एम्स ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े. 2021 से 2025 AIIMS में B.Sc नर्सिंग और अलाइड हेल्थकेयर कोर्सेज के लिए 1000% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है. जानिए आखिर क्यों युवा NEET की रेस के पैरेलल इन नॉन-MBBS कोर्सेज को बना रहे हैं अपनी पहली पसंद!

Advertisement
X
AIIMS B.Sc Nursing Trend: 16 हजार से सीधे 1.80 लाख पहुंचे अभ्यर्थी! जानिए क्यों डॉक्टरी छोड़ इस फील्ड में किस्मत आजमा रहे युवा (Image generated by: Ayushi Srivastava)
AIIMS B.Sc Nursing Trend: 16 हजार से सीधे 1.80 लाख पहुंचे अभ्यर्थी! जानिए क्यों डॉक्टरी छोड़ इस फील्ड में किस्मत आजमा रहे युवा (Image generated by: Ayushi Srivastava)

डॉक्टर बनने का सपना लेकर हर साल लाखों बच्चे NEET की परीक्षा देते हैं, लेकिन सीमित सीटों और कड़े मुकाबले के चलते हज़ारों होनहार छात्र मेडिकल की मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं. लेकिन अब भारतीय युवाओं की सोच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) नई दिल्ली में दाखिला पाने की होड़ केवल MBBS तक सीमित नहीं रही, अब B.Sc नर्सिंग और B.Sc अलाइड एंड हेल्थकेयर कोर्सेज युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

सूचना के अधिकार (RTI) से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, बीते 5 सालों (2021 से 2025) में एम्स के B.Sc (Hons.) नर्सिंग कोर्स में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में 1000 प्रतिशत (10 गुना से अधिक) का भारी-भरकम उछाल दर्ज किया गया है.

अगस्त 2026 सेशन: 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ठोकी दावेदारी

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA Chandrapal Singh lodhi Accident (Photo: ITG)
VIDEO: एक्सप्रेसवे पर BJP विधायक की फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट
Jodhpur AIIMS resident doctor suicide
जोधपुर एम्स में डॉक्टर की सुसाइड के बाद हड़ताल, डायरेक्टर का मांगा इस्तीफा
AIIMS Ai oncology Brics
एम्स का ‘आई ऑन्कोलॉजी’ BRICS पेपर में शामिल, कैंसर का करेगा इलाज
AIIMS
तन्वी की मौत की जांच करेगी AIIMS की कमेटी, इलाज के लिए किया 14 साल इंतजार
AIIMS
AIIMS में 13 साल तक इलाज का इंतजार, अब चली गई जान

एम्स परीक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 सेशन के लिए रिकॉर्डतोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं. यहां B.Sc (Hons.) नर्सिंग में कुल 1,90,740 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आवेदन दर्ज कराया है. वहीं B.Sc अलाइड एंड हेल्थकेयर कोर्सेज के ल‍िए कुल 1,17,033 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. यानी सिर्फ एक सेशन में 3 लाख से अधिक युवाओं ने एम्स के इन दो नॉन-MBBS मेडिकल कोर्सेज के लिए किस्मत आजमाई है.

'NEET में सीमित सीटें और सरकारी नौकरी की गारंटी': क्यों बढ़ा रुझान?

Advertisement

इस पूरे आंकड़े को RTI के जरिए सामने लाने वाले मोट‍िवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर विपुल शर्मा ने इस बदलाव की वजह बताई है. विपुल शर्मा के मुताबिक देश में NEET की तैयारी करने वाले लाखों बच्चों के सामने MBBS और BDS की बेहद सीमित सीटें होती हैं. पहले छात्रों को MBBS के अलावा दूसरे हेल्थकेयर सेक्टर्स की जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब इन कोर्सेज के प्रति अवेयरनेस तेजी से बढ़ी है.

आरटीआई से जवाब हासिल करने वाले विपुल शर्मा

विपुल आगे कहते हैं कि नर्सिंग और अलाइड व हेल्थकेयर सेक्टर्स में न केवल सरकारी नौकरियों का स्पष्ट और पारदर्शी रास्ता उपलब्ध है, बल्कि विदेशों में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं. यही वजह है कि आज छात्र NEET के विकल्प के रूप में एम्स के B.Sc नर्सिंग और B.Sc अलाइड एंड हेल्थकेयर कोर्सेज को प्राथमिकता दे रहे हैं.

5 साल का रिपोर्ट कार्ड: 16,485 से 1.80 लाख पहुंचे आवेदक
साल 2021 से 2025 तक B.Sc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आवेदकों का कैटेगरी वाइज ब्योरा एम्स में बढ़ती होड़ को साफ बयां करता है. यहां देखें डेटा... 

वर्ष OBC (NCL) अनारक्ष‍ित (UR) EWS SC ST कुल अभ्यर्थी
2021 6,754 5,542 1,334 2,292 563 16,485
2022 8,708 6,487 1,700 2,755 817 20,467
2023 32,526 19,180 5,405 9,883 2,520 69,514
2024 65,637 34,772 11,865 22,109 6,470 1,40,853
2025 78,319 48,988 15,218 28,543 9,049 1,80,117

अलाइड व हेल्थकेयर कोर्सेज में भी रिकॉर्ड उछाल

Advertisement

B.Sc अलाइड एंड हेल्थकेयर सेक्टर्स का हाल भी अलग नहीं है. 2021 में जहां अलाइड एंड हेल्थकेयर कोर्सेज के लिए कुल 6,878 आवेदन (OBC: 3326, UR: 1737, SC: 859, EWS: 759, ST: 197) आए थे.  वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,26,968 (OBC: 54489, UR: 35137, SC: 20150, EWS: 11586, ST: 5606) तक पहुंच गई.

RTI अपील के बाद एम्स ने जारी किया डेटा

रोहतक (हरियाणा) निवासी विपुल शर्मा ने जब RTI के तहत डेटा मांगा, तो शुरुआत में परीक्षा विभाग ने जानकारी देने से मना कर दिया था. इसके बाद मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं डीन (परीक्षा) प्रो. (डॉ.) संदीप चौहान के पास पहुंचा. डीन के सख्त निर्देश के बाद एम्स के एसोसिएट डीन व सीपीआईओ डॉ. टोनी जॉर्ज जैकप ने यह संशोधित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या होता है कुराश? जिसमें पिंकी बलहारा ने देश को दिलाया कांस्य पदक, जानिए इस खेल के नियम |
    दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, AAP ने शेयर क‍िया वीडियो |
    'पद्मावत' जौहर सीन विवाद: स्वरा भास्कर ने राजनीतिक पार्टियों को घेरा, बोलीं- मेरे खिलाफ साजिश... |
    शिवाजी महाराज से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक...जब गरजीं हमारी तोपें, दुश्मन ने धूल ही चाटी है |
    जिंदा बेटी की निकाली अर्थी! प्रेमी संग जाने पर गुस्साए घरवालों ने किया अंतिम संस्कार, अब तेरहवीं की तैयारी |
    Renault Triber Turbo लॉन्च, 7.84 लाख कीमत 21KM का माइलेज! Ertiga की टेंशन बढ़ाने आई 7-सीटर |
    पैकेट फूड में चीनी-नमक की मात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित |
    चुनाव आयोग में 'सत्ता के केंद्रीकरण' का आरोप, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC में PIL |
    'इनका जनाधार नहीं, इन्हें बीजेपी ने जितवाया...', चंद्रशेखर पर मायावती ने पहली बार बोला हमला |
    लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुल‍िस से हुई भीषण झड़प; Video
    Advertisement