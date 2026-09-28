पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी... दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी रोक, पार्किंग चार्ज डबल

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली डिमोलिशन गतिविधियों और बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

और पढ़ें

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: मौसम ने बदला दिल्ली-NCR की हवा, नोएडा-गाजियाबाद का AQI 50 के नीचे, देखें प्रदूषण अपडेट

सरकार ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग साइट्स पर मौजूदा पार्किंग चार्ज दोगुना करने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की ओर से संचालित और मैनेज की जाने वाली पार्किंग इससे बाहर रहेगी.

दफ्तरों के समय में भी बदलाव

सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तरों के समय में बदलाव का भी फैसला किया है. MCD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि GNCTD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण हुआ कम, AQI 58, चेक करें अन्य शहरों के हाल

इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. यानी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर से काम करेंगे. यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.

---- समाप्त ----