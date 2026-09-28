scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी... दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी रोक, पार्किंग चार्ज डबल

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. 1 नवंबर 2026 से डिमोलिशन और धूल पैदा करने वाली बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक रहेगी. वहीं पार्किंग चार्ज बढ़ाने और सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया है.

Advertisement
X
डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से वायु प्रदूषण होता है. (File Photo)
डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से वायु प्रदूषण होता है. (File Photo)

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली डिमोलिशन गतिविधियों और बाहरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: मौसम ने बदला दिल्ली-NCR की हवा, नोएडा-गाजियाबाद का AQI 50 के नीचे, देखें प्रदूषण अपडेट

सम्बंधित ख़बरें

पराली पर FIR के पक्ष में नहीं CM भगवंत मान (Photo: PTI)
'केवल हमारी पराली का धुआं दिखता', दिल्ली प्रदूषण पर CM मान का पलटवार
Delhi govt campaign: This smart filter cube device can clean stadium worth of air every hour to fight pollution.
आ गया अनोखा फिल्टर क्यूब, हर घंटे एक स्टेडियम जितनी हवा करेगा साफ
kids playing
नवंबर-दिसंबर में दिल्ली-NCR के स्कूलों में नहीं होंगे आउटडोर गेम
LPG connection
LPG कनेक्शन काफी नहीं, ग्रामीण रसोई में अब भी धुआं क्यों बना है?
Union Minister Nitin Gadkari at the Aaj Tak G20 Summit event | Photo: India Today/Hardik Chhabra
90% तक पॉल्यूशन कम करेगी ये डिवाइस, गडकरी ने तकनीक को दी हरी झंडी

सरकार ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग साइट्स पर मौजूदा पार्किंग चार्ज दोगुना करने का फैसला किया है. यह नियम 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की ओर से संचालित और मैनेज की जाने वाली पार्किंग इससे बाहर रहेगी.

दफ्तरों के समय में भी बदलाव

सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तरों के समय में बदलाव का भी फैसला किया है. MCD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि GNCTD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण हुआ कम, AQI 58, चेक करें अन्य शहरों के हाल

इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. यानी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तर से काम करेंगे. यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को SC में चुनौती, जारी हुआ नोटिस |
    कम समय में तैयार और जबरदस्त डिमांड... सर्दियों में इन 5 सब्जियों की खेती बढ़ाएगी कमाई |
    संदिग्ध हालात में मौत, बॉयफ्रेंड से पूछताछ और होमस्टे सील... गुवाहाटी में ऐसे उलझी निमिषा ठाकुरिया की डेथ मिस्ट्री |
    बिस्किट खाकर मिटाई भूख- बसों में खाए धक्के, 'रामायण' का राम बन मिली शोहरत, आज करोड़ों का मालिक एक्टर |
    एक महीने में दोबारा आपदाएं... नेपाल के दर्द का कोई 'रिक्टर पैमाना' नहीं, देखिए Photos |
    त्योहारों से पहले प्रॉपर्टी बाजार में रौनक, 3 महीने में 1.22 लाख घर बिके, नए लॉन्च भी 18% बढ़े |
    चुनाव आयोग को लेकर गहराया विवाद, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने, जमकर वार-पलटवार |
    'नकली दवा बेचने वाले आतंकियों से भी खतरनाक...', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फेक कैंसर मेडिसिन का केस, PIL दायर |
    पिता चले गए गांव, बहन की हो गई शादी... जिंदगी में सोनू के आते ही दुनिया छोड़ गई निधि |
    ट्रेन में जो खाना मिलता है, उसमें कौनसा आटा-चावल इस्तेमाल करता है IRCTC?
    Advertisement