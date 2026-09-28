'पद्मावत' जौहर सीन विवाद: स्वरा भास्कर ने राजनीतिक पार्टियों को घेरा, बोलीं- मेरे खिलाफ साजिश...

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में दिख रही हैं. कुछ वक्त पहले उनके जौहर पर दिए बयान पर कंट्रोवर्सी हुई थी. स्वरा ने पद्मावत फिल्म के जौहर सीन पर सवाल उठाए थे. उन्होंने जौहर करने वाली महिलाओं की तुलना रेप सर्वाइवर से की थी. अपने बयान की वजह से स्वरा को भारी बैशिंग झेलनी पड़ी थी.

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‘पद्मावत’ विवाद पर बोलीं स्वरा

राइज एंड फॉल के टॉवर में जाने से पहले स्वरा ने मीडिया इंटरव्यू में इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है. स्क्रीन संग बातचीत में स्वरा ने कहा कि उनके बयान को जानबूझकर मुद्दा बनाया गया. ये उनके खिलाफ साजिश थी. कई सारे ट्रोल्स को उन्हें टारगेट करने के पैसे मिलते हैं.

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में वो कहती हैं- ये 9-10 साल पुराना विवाद है. 2018 में जब मेरा ओपन लेटर सामने आया था, तब भी मुझे लोगों ने गालियां दी थीं. जिस बात को लेकर मुझे पहले ही काफी कुछ सुनना पड़ा, वो विवाद खत्म हो चुका है. अब करीब 10 साल बाद लोग उसी बात पर नाराज हो रहे हैं. ये मुझे समझ नहीं आता. मेरी बातों को गलत तरीके से पेश भी किया गया. मेरे बारे में झूठ बोला गया.

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उन्होंने आगे कहा- पहले मुझे लगा कि शायद लोग इंग्लिश में मेरा बयान समझ नहीं आए. इसलिए मैंने अपनी बात को हिंदी में सबके समने रखा. मैंने बस इतना कहा था कि अगर मैं रेप सर्वाइवर होती और उस तरह का महिमामंडन देखती, तो मैं खुद को कायर समझती. मैं अपने बारे में कह रही थी कि 'मुझे' कायर जैसा फील होता. लेकिन मीडिया वाले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्वरा भास्कर ने जौहर को कायरता से जोड़ा और जौहर करने वाली महिलाओं को कायर कहा. मुझे लगता है ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया.

स्वरा ने दावा किया कि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. उन्होंने जौहर सीन को लेकर ये बात कई इंटरव्यू में कही है. लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ. फिर कैसे अचानक लोग अब नाराज होने लगे हैं? वो कहती हैं- अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के IT सेल हैं. मेरे खिलाफ साजिश के तहत खास एजेंडा चलाने के लिए ये सारा काम हो रहा है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा- कुछ लोगों को मेरे नाम पर नौकरी मिल रही है. वो पूरा दिन एक आर्मी को ट्रेन करते हैं. मुझे ट्रोल करने का उन्हें काम दिया जाता है. मैं हमेशा कहती हूं अगर मुझे हैरेस कर, मेरे नाम पर हेडलाइन लेकर, मुझे गलत तरीके से दिखाकर, मिसकोट कर आपकी नौकरी चल रही है, तो उन्हें मुझे दिवाली पर गिफ्ट जरूर भेजना चाहिए.

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स्वरा ने क्या कहा था?

स्वरा भास्कर ने दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर 2018 के पुराने कमेंट को दोहराया था. जिस पर इंटरनेट पर खूब बवाल मचा. उनके मुताबिक, जौहर सीन ने उनके मन में ढेर सारे सवाल पैदा किए थे. उन्होंने पूछा था कि किसी रेप सर्वाइवर के मन में ये सीन देखकर क्या असर पड़ेगा? क्या उन्हें ये संदेश नहीं जाएगा कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान देना सही फैसला है?



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