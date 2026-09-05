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क्यों चीन के घरों और होटलों में नहीं होता 4 नंबर का फ्लोर? दिलचस्प है इसका कारण

चीन घूमकर लौटे मोहित के मन में पिछले कुछ दिनों से एक सवाल खटक रहा है. दरअसल, चीन के एक होटल में ठहरने के दौरान उन्होंने लिफ्ट में एक दिलचस्प बात नोटिस की. वहां 3 के बाद सीधे 5 नंबर का फ्लोर था. 4 नंबर का फ्लोर कहीं दिखाई नहीं दिया.मोहित लिफ्ट में खड़े होकर यही सोचते रहे कि आखिर 4 नंबर को क्यों गायब कर दिया गया है?

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चीन में नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं हैं (Photo:Ai generated)
चीन में नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं हैं (Photo:Ai generated)

चीन घूमकर लौटे मोहित ने वहां की इमारतों में एक दिलचस्प बात नोटिस की. उनके मुताबिक, कुछ बिल्डिंग्स की लिफ्ट में 4 नंबर का फ्लोर दिखाई ही नहीं दिया. वह लिफ्ट के सामने खड़े रहे, लेकिन 3 के बाद सीधे 5 नंबर नजर आया. इतना ही नहीं, कुछ इमारतों में 14, 24 और 34 जैसे 4 वाले नंबर भी गायब थे.

अब मोहित तो चीन से घर लौट आए, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी बना हुआ है- आखिर कुछ इमारतों में 4 नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आइए जानते हैं इस दिलचस्प सवाल का जवाब.

चीन की भाषा और संस्कृति में छिपा है जवाब

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इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग की वजह नहीं है, बल्कि चीन की भाषा और संस्कृति से जुड़ी एक पुरानी मान्यता है. South China Morning Post (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में नंबर 4 को कई लोग अशुभ मानते हैं. इसकी एक बड़ी वजह इसका उच्चारण है. Mandarin में नंबर 4 को sì कहा जाता है, जबकि 'मौत' के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द sǐ का उच्चारण इससे काफी मिलता-जुलता है.यही ध्वनि-समानता नंबर 4 को लेकर बनी सांस्कृतिक मान्यता की बड़ी वजह मानी जाती है.

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यह भी पढ़ें: एक तो बाढ़, ऊपर से 900 सांप! चीन का यह वीडियो देखकर लोग सहम गए

सिर्फ 4 ही नहीं, 14 और 24 से भी दूरी

यह मान्यता सिर्फ चौथी मंजिल तक सीमित नहीं है. कुछ इमारतों में 14, 24 और 34 जैसी मंजिलों को भी नंबरिंग में छोड़ दिया जाता है.ऐसे मामलों में बिल्डिंग की वास्तविक मंजिलों की संख्या और लिफ्ट पर दिखाई देने वाली नंबरिंग अलग हो सकती है. मसलन, जहां चौथी मंजिल होनी चाहिए, वहां लिफ्ट में सीधे 5 नंबर लिखा मिल सकता है.

हालांकि, यह हर इमारत में नहीं होता. यह कोई सरकारी नियम भी नहीं है. कुछ बिल्डिंग मालिक और डेवलपर लोगों की सांस्कृतिक मान्यताओं और पसंद को ध्यान में रखते हुए 4 वाले नंबरों को छोड़ देते हैं.

नंबर 8 का मामला बिल्कुल उल्टा

चीन में जहां 4 को लेकर ऐसी मान्यता है, वहीं 8 को अक्सर शुभ माना जाता है. इसकी वजह भी भाषा से जुड़ी मानी जाती है.

यानी चीन में नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं हैं. उनके उच्चारण और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक धारणाएं भी लोगों की पसंद को प्रभावित करती हैं. कुछ लोग फोन नंबर, कार नंबर, घर का नंबर या शादी की तारीख चुनते समय भी शुभ माने जाने वाले अंकों को प्राथमिकता देते हैं.

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तो अगली बार चीन की किसी ऊंची इमारत की लिफ्ट में आपको 3 के बाद सीधे 5 दिखाई दे, तो हैरान मत होइए. हो सकता है वहां 4 को किसी इंजीनियरिंग वजह से नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़ी एक पुरानी मान्यता के कारण नंबरिंग से हटा दिया गया हो.मोहित के मन में उठे सवाल का जवाब भी शायद अब मिल गया होगा.

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