scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sabudana Aloo Chilla Recipe: सावन व्रत में साबूदाना-आलू से बनाएं टेस्टी चीला, बनाना है बेहद आसान

Sabudana Aloo Chilla Recipe: सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोग अक्सर साबूदाना की खीर, खिचड़ी या वड़ा खाते हैं लेकिन आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना और आलू से बना टेस्टी चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

Advertisement
X
व्रत में साबूदाना-आलू से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
व्रत में साबूदाना-आलू से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)

Sabudana Aloo Chilla Recipe: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. ऐसे में अगर आप व्रत के दौरान साबूदाना की खीर, खिचड़ी या वड़ा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना और आलू से बनने वाला टेस्टी चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह चीला न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है, बल्कि यह पेट को लंबे समय तक भरा भी रखता है.

इसे आप बेहद आसानी से व्रत में बनाकर खा सकते हैं. आइए जानते हैं कि साबूदाना-आलू से टेस्टी चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप साबूदाना
2 उबले हुए आलू
2 बड़े चम्मच सिंघाड़े/कुट्टू का आटा 
सेंधा नमक स्वादानुसार
1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
घी या तेल जरूरत अनुसार

सम्बंधित ख़बरें

How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
how to make dhokla in pressure cooker
बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला

साबूदाना-आलू चीला बनाते कैसे हैं?

  1. साबूदाना आलू चीला बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धोकर 6 से 8 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद इसका सारा पानी निकाल दें और भीगे हुए साबूदाना को मिक्सर में थोड़ा-सा पानी डालकर मुलायम पेस्ट बना लें.
  2. अब इस पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकालें और उसमें उबले हुए आलू मैश करके मिला दें. फिर हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया और  सिंघाड़े/कुट्टू का आटा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. जरूरत लगे तो थोड़ा-सा पानी डालकर स्मूद घोल तैयार कर लें.
  3. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा घी या तेल लगाएं. एक करछी बैटर डालकर गोल आकार में फैलाएं. मीडियम गैस पर एक तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं. फिर थोड़ा-सा घी या तेल लगाकर पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लें.
  4. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसे व्रत वाली हरी चटनी, दही या मूंगफली की चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

  • साबूदाना अच्छी तरह भीगा होना चाहिए, तभी घोल स्मूद बनेगा.
  • व्रत के लिए सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें.
  • चीले को हमेशा मीडियम गैस पर पकाएं, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और बाहर से कुरकुरा बने.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल |
    'आप मुझे टीम से ड्रॉप कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा', BCCI को रोहित शर्मा का कड़ा संदेश? दिग्गज ने दिया हैरान करने वाला बयान |
    फैक्ट चेक: फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस का बताकर वायरल हुआ 2018 का पुराना वीडियो |
    प्रयागराज: कबाड़ बीनने वाले मूक-बधिर दंपति समेत 3 का कातिल कौन? कमरे में मिलीं खून से सनी लाशें |
    मर्सिडीज में बारूद लगाकर उड़ाया, टारगेट पर रूसी ड्रोन फैक्टरी का CEO! |
    जमीन विवाद में पहुंची पुलिस, महिला से आपत्तिजनक शब्द बोलने का वीडियो वायरल, SI लाइन हाजिर |
    टॉपलेस लड़कियां, शराब और अय्याशी... अमीरों की White Parties में क्या-क्या होता है? |
    अल-नीनो की मेहरबानी... अगले कुछ महीने रहेंगे गर्म, पारा रहेगा ऊपर |
    Range Rover SV Ultra: मसाज वाली सीट्स, 261Kmph की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई खास कार |
    अब ये क्या? हर LPG सिलेंडर पर टैक्स वसूलेगी सरकार, इस एजेंसी का दावा
    Advertisement