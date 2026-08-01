Sabudana Aloo Chilla Recipe: सावन व्रत में साबूदाना-आलू से बनाएं टेस्टी चीला, बनाना है बेहद आसान

Sabudana Aloo Chilla Recipe: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. ऐसे में अगर आप व्रत के दौरान साबूदाना की खीर, खिचड़ी या वड़ा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना और आलू से बनने वाला टेस्टी चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह चीला न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है, बल्कि यह पेट को लंबे समय तक भरा भी रखता है.

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इसे आप बेहद आसानी से व्रत में बनाकर खा सकते हैं. आइए जानते हैं कि साबूदाना-आलू से टेस्टी चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप साबूदाना

2 उबले हुए आलू

2 बड़े चम्मच सिंघाड़े/कुट्टू का आटा

सेंधा नमक स्वादानुसार

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

घी या तेल जरूरत अनुसार

साबूदाना-आलू चीला बनाते कैसे हैं?

साबूदाना आलू चीला बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धोकर 6 से 8 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद इसका सारा पानी निकाल दें और भीगे हुए साबूदाना को मिक्सर में थोड़ा-सा पानी डालकर मुलायम पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकालें और उसमें उबले हुए आलू मैश करके मिला दें. फिर हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया और सिंघाड़े/कुट्टू का आटा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. जरूरत लगे तो थोड़ा-सा पानी डालकर स्मूद घोल तैयार कर लें. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा घी या तेल लगाएं. एक करछी बैटर डालकर गोल आकार में फैलाएं. मीडियम गैस पर एक तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं. फिर थोड़ा-सा घी या तेल लगाकर पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लें. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसे व्रत वाली हरी चटनी, दही या मूंगफली की चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

साबूदाना अच्छी तरह भीगा होना चाहिए, तभी घोल स्मूद बनेगा.

व्रत के लिए सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें.

चीले को हमेशा मीडियम गैस पर पकाएं, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और बाहर से कुरकुरा बने.

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