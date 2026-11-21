Rajasthani Besan ki tangri aloo Recipe: रोजाना लंच या डिनर में आलू की एक जैसी सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. राजस्थान की मशहूर बेसन की टांगरी आलू की सब्जी बनाकर देख सकते हैं. इसमें बेसन से लंबी-लंबी टांगरियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हल्का फ्राई करके मसालेदार आलू की ग्रेवी में पकाया जाता है.

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इस सब्जी को रोटी और चावल दोनों के साथ परोसा जा सकता है और इस सब्जी की खासियत है कि इसमें न तो पनीर की जरूरत पड़ती है और न ही किसी महंगी सामग्री की. घर में रखे बेसन और आलू से आप एक स्वादिष्ट और पेट भरने वाली सब्जी बना सकते हैं. इसे रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ परोसा जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

बेसन की टांगरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

बेसन की टांगरी

2 कप बेसन

1 छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

3 बड़े चम्मच तेल

जरूरत के मुताबिक पानी

आलू की मसालेदार ग्रेवी

400 ग्राम आलू

आधा कप तेल

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 बड़ा चम्मच जीरा

1 बड़ी इलायची

2 मध्यम आकार के प्याज

1 टमाटर

5-6 हरी मिर्च

आधा बड़ा चम्मच नमक

आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 लीटर पानी

थोड़ा सा गरम मसाला

बारीक कटा हरा धनिया

कैसे बनाएं बेसन की टांगरी आलू की सब्जी?

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1. सबसे पहले बेसन का आटा गूंथें

एक बड़े बर्तन में बेसन लें. इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और 3 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम न हो. इसे करीब 5 मिनट के लिए ढककर रख दें.

2. टांगरियां बनाकर फ्राई करें

अब तैयार बेसन के आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें और उन्हें हाथों से लंबा व पतला आकार दें. कड़ाही में तेल गर्म करें और इन बेसन की टांगरियों को 2 से 3 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें. इन्हें निकालकर अलग रख दें.

3. तैयार करें मसालेदार ग्रेवी

अब उसी कड़ाही में जीरा और बड़ी इलायची डालें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें. अब इसमें बारीक कटे या पिसे हुए प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं. फिर टमाटर और हरी मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें.

4. आलू और सूखे मसाले मिलाएं

मसाले में नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब छिले और कटे हुए आलू डालें. सभी चीजों को मसाले के साथ कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि आलू में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए.

5. ग्रेवी में पकाएं बेसन की टांगरियां

अब कड़ाही में करीब 1 लीटर पानी डालें और आलू को नरम होने तक पकने दें. जब आलू अच्छी तरह पक जाएं और ग्रेवी तैयार हो जाए, तब इसमें पहले से फ्राई की हुई बेसन की टांगरियां डाल दें. कुछ मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि टांगरियां ग्रेवी का स्वाद सोख लें.

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6. इस तरीके से करें सर्व

आखिर में ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. आपकी स्वादिष्ट बेसन की टांगरी आलू की सब्जी तैयार है. इसे गरमागरम रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व करें.

इन बातों का रखें ध्यान

बेसन का आटा हमेशा थोड़ा सख्त गूंथें, ताकि टांगरियों को आसानी से आकार दिया जा सके. टांगरियों को बहुत ज्यादा न तलें, वरना वे सख्त हो सकती हैं. ग्रेवी में टांगरियों डालने के बाद बहुत देर तक न पकाएं, वरना वे ज्यादा नरम हो सकती हैं. अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, तो पानी की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से कम रख सकते हैं.



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