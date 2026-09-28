Aloo Popcorn Recipe: घर पर मूवी देखते समय आएगा थिएटर जैसा मजा! जब घर पर आलू से बनाएंगे क्रिस्पी पॉपकॉर्न

Aloo Popcorn Recipe: अगर आपको भी घर पर मूवी देखते-देखते थिएटर के पॉपर्कान की याद आती है तो इसके लिए आपको ब्लिंकिट (Blinkit) करने की जरूरत नहीं है. आप घर में मौजूद आलू से आसानी से क्रिस्पी और टेस्टी पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आलू के साथ चीज, हरी मिर्च और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इन्हें आप डीप फ्राई करने के अलावा एयर फ्रायर या ओवन में भी तैयार कर सकते हैं.

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इसे बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन इसका क्रिस्पी और चीजी स्वाद आपको इतना पसंद आएगा कि हर बार मूवी देखने से पहले आपको इसकी याद आएगी. तो आइए जानते हैं घर पर आलू पॉपकॉर्न बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 बड़ा या 2 छोटे आलू

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 चीज़ स्लाइस या ¼ कप कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज

स्वादानुसार ऑरेगैनो

स्वादानुसार चिली फ्लेक्स

स्वादानुसार नमक

½ कप कॉर्नफ्लोर

जरूरत के अनुसार पानी

1 कप ब्रेड क्रम्ब्स

जरूरत के अनुसार तेल

आलू पॉपकॉर्न कैसे बनाएं?

सबसे पहले आलू को उबाल लें. आप इसे कुकर में लगभग 15 मिनट तक उबाल सकते हैं. आलू अच्छी तरह उबल जाए तो इसे ठंडा करके छील लें और अच्छी तरह मैश कर लें. अब मैश किए हुए आलू में नमक, चीज़, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स और बारीक कटी हरी मिर्च डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर नरम और सख्त सा आटा तैयार कर लें. इसके बाद एक अलग बाउल में कॉर्नफ्लोर लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. इसमें थोड़ा नमक मिला दें. दूसरे बाउल में ब्रेड क्रम्ब्स निकालकर रख लें. अब तैयार आलू के मिश्रण की छोटी-छोटी गोल बॉल्स बना लें. एक-एक करके इन बॉल्स को पहले कॉर्नफ्लोर के घोल में डुबोएं और फिर तुरंत ब्रेड क्रम्ब्स में डालकर चारों तरफ से अच्छी तरह कोट कर लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और आलू बॉल्स को मीडियम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें. अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो इन्हें ओवन में बेक या एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं. तैयार आलू पॉपकॉर्न को प्लेट में निकालें और अपनी पसंद की सॉस या डिप के साथ गरमा-गरम सर्व करें. मूवी देखते हुए इसे स्नैक के तौर पर खाएं और घर पर ही थिएटर जैसा मजा लें.

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