Stock Market Crash: शुरू से अंत तक शेयर बाजार में कोहराम... ताश के पत्तों की तरह बिखरे ये 10 स्टॉक, देखें लिस्ट

शेयर बाजार में सोमवार का दिन निवेशकों के लिए 'Black Monday' साबित हुआ. दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माने जाने वाले गिफ्ट निफ्टी ने पहले ही शेयर मार्केट क्रैश होने के सिग्नल दे दिए थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही. बाजार में कारोबार की शुरुआत से लेकर अंत तक कोहराम मचा रहा.

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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स दिनभर टूटने के बाद अंत में 1124 अंक की भारी गिरावट लेकर 72,771 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने 260 अंक बिखरकर क्लोजिंग की.

दिनभर बिखरे Sensex-Nifty

शेयर मार्केट में सोमवार को हुए कारोबार के दौरान दिनभर सेंसेक्स-निफ्टी बिखरते रहे. BSE Sensex ने 52 वीक का नया लो-लेवल छू लिया. बता दें सेंसेक्स ने अपने पिछले बंद 73,895 की तुलना में गिरकर 73,734 के लेवल पर ट्रेड शुरू किया था, लेकिन फिर इसमें गिरावट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जो अंत तक जारी रहा. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 72,716 के नए लो0लेवल तक गया, हालांकि क्लोजिंग तक ये मामूली सुधार के बावजूद 1124 अंक या 1.52 फीसदी फिसलकर 72,771 पर बंद हुआ.

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NSE Nifty की चाल भी सेंसेक्स के जैसी ही रही. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 23,140 की तुलना में फिसलकर 23,064 पर खुला था और फिर इसमें ताबड़तोड़ गिरावट शुरू हो गई. बाजार बंद होने पर ये निफ्टी इंडेक्स 360 अंक या 1.56 फीसदी टूटकर 22,780 पर क्लोज हुआ.

Gift Nifty से मिला था क्रैश का संकेत

शेयर बाजार में इस जोरदार गिरावट का संकेत पहले ही मिल गया था. एशियाई शेयर बाजारों में से जापान, कोस्पी खुलने के साथ ही रेड जोन में खुलकर कारोबार कर रहे थे. इस बीच Sensex-Nifty के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) इनके बिखरने के सिग्नल दे रहा था. ये इंडेक्स 350 अंक तक फिसल गया था.

8.81 लाख करोड़ रुपये डूब गए

Share Market Crash के चलते शेयर बाजार निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा. निवेशकों को हुए इस भारी-भरकम नुकसान का अंदाता इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बीते शुक्रवार के 4,83,25,067.26 करोड़ रुपये से कम होकर सोमवार को मार्केट क्लोजिंग के समय 4,74,43,885.65 करोड़ रुपये रह गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एक झटके में उनके 8,81,182 करोड़ रुपये डूब गए.

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सबसे ज्यादा बिखरे ये 10 शेयर

अब बताते हैं शेयर बाजार में आए भूचाल के बीच सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों के बारे में, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल LT Share (2.81%), PowerGrid Share (2.62%), Adani Ports Share (2.38%), HDFC Bank Share (2.30%), Reliance Share (2.24%) और SBI Share (2.10%) टूटकर बंद हुए. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Yes Bank Share (5.61%), IDFC First Bank (3.88%), KEI Share (3.44%) और National Aluminium Share (2.93%) गिरकर बंद हुए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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