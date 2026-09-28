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Cornell University: 7 छात्रों पर गैंगरेप के आरोप, साल 2024 के मामले में फिर शुरू हुई आपराधिक जांच

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2024 के कथित गैंगरेप मामले में नई आपराधिक जांच शुरू हुई है. इस दौरान पूर्व छात्रा ने सात छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें सिलसिलेवार पूरी कहानी.

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इस गैंगरेप मामले में नई आपराधिक जांच शुरू हुई है (फोटो-ITG)
इस गैंगरेप मामले में नई आपराधिक जांच शुरू हुई है (फोटो-ITG)

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में साल 2024 के कथित गैंगरेप मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. न्यूयॉर्क में एक पूर्व अंडरग्रेजुएट छात्रा ने यूनिवर्सिटी और सात छात्रों समेत कई संस्थानों के खिलाफ सिविल केस दर्ज कराया है. छात्रा ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 में उसे शराब और केटामाइन दी गई और इसके बाद काई फाई फ्रेटरनिटी हाउस में कई छात्रों ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इसी मामले में अब नई आपराधिक जांच भी शुरू की गई है. शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी अदालत में जांच नहीं हुई है.

16 सितंबर 2026 को 'जेन डो' के नाम से मुकदमा दायर किया गया. न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 101 पन्नों की शिकायत में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, काई फाई के चैप्टर और उसके राष्ट्रीय संगठन, डेल्टा डेल्टा डेल्टा यानी ट्री डेल्टा के चैप्टर और राष्ट्रीय संस्था को पक्ष बनाया गया है. डाउनटाउन इथाका के मूनीज़ बार और नाइटक्लब को भी मामले में शामिल किया गया है. शिकायत में सात छात्रों और काई फाई चैप्टर के तत्कालीन प्रेसिडेंट ओराज़ियो पेटिटो का भी नाम है. इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोप फिलहाल अदालत में साबित नहीं हुए हैं.

शिकायत के मुताबिक, कथित घटना 19 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी. उस समय शिकायतकर्ता की उम्र 20 साल थी और वह ट्राई डेल्टा के अल्फा बीटा चैप्टर हाउस में रह रही थी. उसका कहना है कि उसने वहां वोदका पी थी और सोरोरिटी की 'हाउस मदर' उसे मूनीज़ में आयोजित एक चैप्टर इवेंट में लेकर गई. शिकायत में आरोप है कि हाउस मदर ने उसकी नशे की हालत देखी थी. इसके बावजूद वह कार्यक्रम में गई और बाद में दूसरे बार जाने के बाद अकेले काई फाई हाउस पहुंची.

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस रात उसने करीब तीन घंटे में लगभग 10 ड्रिंक्स पी थीं. उसके मुताबिक, मूनीज़ में उसे शराब परोसी गई, जबकि उसके हाथ पर बने 'X' निशान से पता चलता था कि वह 21 साल से कम उम्र की थी. काई फाई हाउस पहुंचने के बाद मैथ्यू इंगल्स और जोनाथन नेवेल पर उसे केटामाइन लेने के लिए मजबूर करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि सुबह करीब 1:42 बजे काई फाई एक्टिव नाम के कथित स्नैपचैट ग्रुप में एक आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया गया, जिसके बाद कई और पुरुष कमरे में आए. शिकायत के मुताबिक, कथित यौन हमले सुबह करीब 5:45 बजे तक चलते रहे.

सिविल केस में सात छात्रों के नाम आरोपी पक्ष के तौर पर दर्ज हैं. इनमें मैथ्यू इंगल्स, जोनाथन नेवेल, विंस्टन ली, गिलियो लोपेज़, डिएगो साराबिया, स्कॉट नॉरिस और स्कॉट क्रेट्ज़मार शामिल हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इंगल्स, नेवेल, ली और लोपेज़ ने यौन हमले किए, जबकि सातों ने ड्रग्स के इस्तेमाल और अन्य कथित गलत कामों में हिस्सा लिया. चैप्टर के प्रेसिडेंट ओराज़ियो पेटिटो पर घर की निगरानी में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, सभी आरोपियों ने सार्वजनिक रूप से आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और कम से कम दो लोगों ने गलत काम से इनकार किया है.

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अब इस मामले में टॉम्पकिन्स काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैथ्यू वैन हाउटेन ने नई आपराधिक जांच की जानकारी दी है. उनका कहना है कि अभियोजक 2024 के आरोपों की दोबारा जांच कर रहे हैं और मामले को ग्रैंड जूरी के सामने ले जाने पर विचार कर रहे हैं, बशर्ते कथित पीड़िता सहयोग करे. DA के मुताबिक, 2024 में आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए थे क्योंकि अधिकारियों के अनुसार शुरुआती बयान में बिना जानकारी के ड्रग्स दिए जाने या उसकी मर्जी के खिलाफ यौन गतिविधि होने का आरोप नहीं था. अब सिविल केस में सामने आई नई जानकारी और संभावित अतिरिक्त सबूतों की समीक्षा की जा रही है.

नई जांच में कथित स्नैपचैट ग्रुप चैट को भी अहम माना जा रहा है. सिविल शिकायत के मुताबिक, काई फाई एक्टिव नाम के ग्रुप में कथित तौर पर ऐसा संदेश पोस्ट किया गया था जिसमें ऊपर एक महिला के होने का आपत्तिजनक उल्लेख था. शिकायत में यह भी आरोप है कि एक अन्य सदस्य ने कमरे में जाकर उसके सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने का सुझाव दिया था. DA ने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान उनके ऑफिस को यह ग्रुप चैट उपलब्ध नहीं कराई गई थी. हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील का दावा है कि अधिकारियों के पास बातचीत तक पहुंच थी और यह आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण सबूत हो सकती है.

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शिकायतकर्ता ने कथित घटना के कुछ हफ्तों बाद 8 नवंबर 2024 के आसपास कॉर्नेल पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. शिकायत के अनुसार, उसी दिन काई फाई (Chi Phi) चैप्टर और सात छात्रों को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया. कॉर्नेल ने 26 नवंबर 2024 को फ्रेटरनिटी हाउस में ड्रग्स के दुरुपयोग और यौन हिंसा के गंभीर आरोपों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था. शिकायत के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 में टाइटल IX जांच शुरू की और मई 2025 तक कम से कम 12 सुनवाई हुईं. यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसके नागरिक अधिकार और छात्र आचरण कार्यालयों ने अपनी नीतियों के तहत मामले की जांच और फैसला किया, लेकिन संघीय गोपनीयता कानूनों के कारण व्यक्तिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.

शिकायतकर्ता ने अपने शपथ-पत्र में कथित घटना के बाद गंभीर मानसिक और नींद संबंधी परेशानियों का भी जिक्र किया है. उसका कहना है कि उसे एंग्जायटी, डिप्रेशन और नींद की गंभीर समस्या हुई और उसने बाद में कॉर्नेल जाना छोड़ दिया. वहीं उसके वकील थॉमस गिउफ्रा ने मूल जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है कि कथित यौन उत्पीड़न के मामलों में विशेष पूछताछ तकनीकों की जरूरत होती है और 'Doe' से ऐसे मामलों में विशेषज्ञ जांचकर्ता ने पूछताछ नहीं की थी. DA ने माना कि उनका कार्यालय उस समय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पुलिस की जांच पर निर्भर था और अलग से जांच नहीं की गई थी.

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अब आपराधिक जांच का मुख्य सवाल यह है कि क्या नई जानकारी के आधार पर मामले को ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जा सकता है. DA वैन हाउटेन ने कहा है कि अभियोजक यह देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई अतिरिक्त सबूत सामने आया है, जिसकी जानकारी नवंबर 2024 में अधिकारियों को नहीं थी। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने मूल जांच पर सवाल उठाए हैं. आरोपियों की तरफ से सभी लोगों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आरोपी स्कॉट क्रेट्ज़मार के वकील जेरेमी सैलैंड ने कहा है कि कथित घटना हुई ही नहीं और क्रेट्ज़मार ने 'Doe' का कभी यौन उत्पीड़न नहीं किया और न ही उसे छुआ.

सिविल मुकदमे में शिकायतकर्ता ने मुआवजा, दंडात्मक हर्जाना, कानूनी फीस और ब्याज की मांग की है. शिकायत में किसी निश्चित डॉलर राशि का उल्लेख नहीं है और जूरी ट्रायल की मांग की गई है. उसके वकीलों में रींगोल्ड गिफ़्रा रफ़ो प्लॉटकिन और हेलमैन के थॉमस गिउफ्रा और कोचरन और सील्स के डब्ल्यू. व्हिटनी सील्स शामिल हैं. आम तौर पर प्रतिवादियों को शिकायत का नोटिस मिलने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए 20 से 30 दिन का समय मिलता है. इस मामले में लगाए गए सभी यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप फिलहाल आरोप हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी है.

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