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कौशाम्बी में शौचालय निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सिपाही समेत 3 पर मुकदमा दर्ज

कौशाम्बी के शहजादपुर गांव में शौचालय निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट हुई, जिसमें एक पुलिस सिपाही भी शामिल था. पुलिस ने सिपाही रामू मौर्य समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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यूपी के कौशाम्बी में दो पक्षों में झड़प. (photo: Screengrab)
यूपी के कौशाम्बी में दो पक्षों में झड़प. (photo: Screengrab)

कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में शौचालय बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पुरुष और महिलाएं एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते दिख रहे हैं. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. इस मारपीट की घटना उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही भी शामिल है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिपाही समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

शहजादपुर गांव की रहने वाली पीड़िता जानमति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 सितंबर उनके पड़ोसी रामू मौर्य, सुनील मौर्य और श्यामू मौर्य उनके घर के ठीक सामने शौचालय का निर्माण करवा रहे थे. जब जानमति ने इसका विरोध किया, तो दूसरा पक्ष आक्रोशित हो गया. गाली गलौज करते हुए घर से लाठी डंडे निकाल कर आए और मारपीट करने लगे.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि आरोपी रामू मौर्य उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और वर्तमान में औरैया जिले में तैनात है. बताया जा रहा है कि वह छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ है. इस हिंसक मारपीट में पीड़िता जानमति और उनका देवर अजय गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची गई और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद पुलिस पीड़ित के तहरीर के आधार पर सिपाही रामू मौर्य, सुनील मौर्या, श्यामू मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में पुरुष और महिलाएं एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से प्रहार करते हुए साफ नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

मामले को लेकर एडिशनल एसपी अमिता सिंह ने बताया कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. इस घटना में शामिल सिपाही के खिलाफ भी नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है . पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे की सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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