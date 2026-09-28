Pani Wali Litti Recipe: क्या आपने खाई है पानी वाली लिट्टी? जानें इसे बनाने का आसान तरीका

Pani Wali Litti Recipe: लिट्टी-चोखा बिहार की फेमस डिश है, जिसे आमतौर पर आग पर सेंककर या भूनकर बनाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी पानी में पकाई हुई लिट्टी खाई है. जी हां, पानी वाली लिट्टी. यह लिट्टी भी आम लिट्टी की तरह खाने में काफी टेस्टी होती है, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है. इसमें लिट्टी को पहले उबलते पानी में पकाया जाता है और फिर कम तेल में फ्राई किया जाता है. इससे लिट्टी अंदर से अच्छी तरह पक जाती है और फ्राई करते समय ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती.

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अगर आप घर पर लिट्टी-चोखा का कुछ अलग स्वाद ट्राई करना चाहते हैं तो पानी वाली लिट्टी बना सकते हैं. इसे बैंगन, टमाटर और आलू के चोखे, हरी चटनी और अचार के साथ सर्व किया जाता है. तो आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

लिट्टी के लिए

2 कप गेहूं का आटा

2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

सत्तू की स्टफिंग के लिए

1/2 कप चना सत्तू

1 चम्मच अजवाइन

आधा छोटी चम्मच कलौंजी

आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी

लहसुन और लाल मिर्च का दरदरा पेस्ट

बारीक कटा प्याज

धनिया पत्ती

नींबू का रस

1 चम्मच घी या सरसों का तेल

अचार का मसाला

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी

चोखा के लिए

1 बड़ा बैंगन

1-2 टमाटर

2 उबले आलू

बारीक कटा प्याज

बारीक कटी हरी मिर्च

धनिया पत्ती

1 चम्मच सरसों का तेल

चाट मसाला

नमक स्वादानुसार

लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट

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पानी वाली लिट्टी कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें. इसमें नमक और तेल या घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें. आटा न ज्यादा नरम रखें और न बहुत सख्त. इसे ढककर लगभग15 मिनट के लिए रख दें. अब सत्तू की स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए एक बाउल में सत्तू लें और इसमें अजवाइन, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, लहसुन-मिर्च का पेस्ट, प्याज, धनिया पत्ती, नींबू का रस, घी और अचार का मसाला डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर स्टफिंग को तैयार करें. ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा गीला न हो. अब आटे की बराबर आकार की लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का दबाकर बीच में जगह बनाएं और उसमें सत्तू की स्टफिंग भर दें. किनारों को अच्छी तरह बंद करके गोल आकार दें. इसी तरह सारी लिट्टियां तैयार कर लें. अब एक बड़े बर्तन में पर्याप्त पानी डालकर तेज आंच पर उबालें. पानी में अच्छी तरह उबाल आने के बाद लिट्टियों को एक-एक करके इसमें डालें. सारी लिट्टियां एक साथ डालने से पानी का तापमान कम हो सकता है, इसलिए इन्हें धीरे-धीरे डालें. लगभग10 मिनट तक इन्हें उबलने दें. जब लिट्टियां फूलकर पानी के ऊपर आने लगें तो समझें कि ये अच्छी तरह पक गई हैं. इन्हें पानी से निकालकर कुछ देर ठंडा होने दें. इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और लिट्टियों को धीमी से मध्यम आंच पर चारों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. आप चाहें तो इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हैं. इसके लिए ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करके लिट्टियों को करीब 15-20 मिनट तक बेक करें.

ऐसे बनाएं बैंगन-टमाटर का चोखा

चोखा बनाने के लिए बैंगन और टमाटर पर थोड़ा तेल लगाकर गैस पर भून लें. जब इनका छिलका अच्छी तरह जल जाए और अंदर से ये नरम हो जाएं तो गैस से उतारकर थोड़ा ठंडा करें. इसके बाद जला हुआ छिलका हटा दें.

अब भुने हुए बैंगन और टमाटर को मैश कर लें. इसमें उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, चाट मसाला, सरसों का तेल और लहसुन-मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें.

तैयार पानी वाली लिट्टी को गरमा-गरम बैंगन-टमाटर के चोखे, हरी चटनी और अचार के साथ सर्व करें. पानी में पकाने के बाद कम तेल में फ्राई की गई यह लिट्टी बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है.

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