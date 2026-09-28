Shani Vakri 2026: अगले 74 दिनों तक 6 राशियों पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर! बढ़ेंगी भारी मुसीबतें

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनि देव को सबसे धीमी गति से चलने वाला और अत्यंत प्रभावकारी ग्रह माना जाता है. वर्तमान में शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में वक्री (उल्टी) चाल चल रहे हैं. जब भी शनि जैसा शक्तिशाली ग्रह उल्टी चाल चलता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, धैर्य और कड़े संघर्ष की परीक्षा लेने वाला होता है.

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पंचांग के अनुसार, शनि देव की यह वक्री स्थिति अगले 74 दिनों तक ऐसे ही बनी रहने वाली है. इस दौरान जातकों के बनते काम रुक सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार, शनि की इस उल्टी चाल के दौरान 6 विशेष राशियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि अगले 74 दिनों तक किन 6 राशियों पर शनि देव की टेढ़ी नजर रहने वाली है और किन्हें संभलकर रहने की जरूरत है.

सिंह राशि (Leo)- अचानक धन हानि और दुर्घटना का डर

आपकी राशि से आठवें (आयु व संकट) भाव में शनि देव वक्री हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट लगने या दुर्घटना की संभावना है. किसी को भी उधार पैसा न दें और जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

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कन्या राशि (Virgo)- दांपत्य जीवन और साझेदारी में तनाव

शनि आपकी राशि से सातवें (साझेदारी व जीवनसाथी) भाव में वक्री हैं. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है. बिजनेस पार्टनर्स के साथ लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें, धोखे के योग बन रहे हैं.

धनु राशि (Sagittarius)- पारिवारिक कलह और कार्यक्षेत्र में दबाव

शनि आपकी राशि से चौथे (सुख, संपत्ति व माता) भाव में गोचर कर रहे हैं. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. घर-परिवार में अशांति का माहौल रह सकता है और कार्यस्थल पर काम का दबाव अचानक बढ़ेगा.

मकर राशि (Capricorn)- भाई-बहनों से मतभेद और यात्रा में कष्ट

मकर राशि के स्वामी शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में उल्टी चाल चल रहे हैं. छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है. व्यर्थ की यात्राओं में समय और धन की बर्बादी हो सकती है, इसलिए यात्रा टालने की कोशिश करें.

कुंभ राशि (Aquarius)- आर्थिक बजट में उथल-पुथल



शनि आपकी राशि के स्वामी होकर दूसरे (धन व वाणी) भाव में वक्री हैं. अनचाहे और अचानक खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी कड़वी बात से परिवार में विवाद हो सकता है.

मीन राशि (Pisces)- मानसिक तनाव और सेहत पर असर

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शनि देव आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में वक्री अवस्था में विराजमान हैं. अकारण डर, मानसिक उलझन और सिरदर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी भी बड़े वित्तीय फैसले को फिलहाल टाल दें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

शनि देव के उपाय

- शनि देव के कोप से बचने का सबसे अचूक उपाय हनुमान जी की भक्ति है. रोजाना या हर मंगलवार-शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.

- शनिवार की शाम शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

- शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल का दान किसी जरूरतमंद को करें.

- रोजाना ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

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