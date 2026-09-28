सोना बांटने पहुंचे CM विजय, BJP बोली- बच्चों को दूध की ज्यादा जरूरत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को मदुरै में नवजात बच्चों के लिए गोल्ड रिंग योजना की शुरुआत की. हालांकि, योजना शुरू होते ही बीजेपी ने राज्य में कथित दूध की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने योजना की आलोचना करते हुए कहा कि बच्चों को सोने से ज्यादा दूध की जरूरत है.

और पढ़ें

विजय ने मदुरै के गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में ‘थाईमामन थंगा मोधिरम’ योजना की शुरुआत की. यह एक चुनावी वादा था. इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करना, महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है, ताकि ज्यादा परिवार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आकर्षित हों.

योजना के तहत पात्र नवजात बच्चों को 22 कैरेट सोने की अंगूठी दी जाएगी. राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए हर साल 755.83 करोड़ रुपये का बजट रखा है और शुरुआती स्तर पर 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी जा चुकी हैं. यह योजना 22 जून 2026 या उसके बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों पर लागू होगी, जिनकी माताएं राज्य की मूल निवासी हैं. मुख्यमंत्री विजय राज्यव्यापी लॉन्च के दौरान राजाजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाभार्थियों को सोने की अंगूठियां देंगे.

Advertisement

दूध की कमी पर बीजेपी का सवाल

बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य में दूध की कमी को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि इस कमी को कब दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सोने से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला दूध जरूरी है.

तमिलिसाई सुंदरराजन ने दावा किया कि चेन्नई में हर दिन 30 लाख लीटर दूध की जरूरत है, जबकि राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव Aavin सिर्फ 14.5 लाख लीटर दूध की सप्लाई कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि Aavin का दूध फूल बेचने वालों तक पहुंचने से पहले ही बिक जाता है, जिसके कारण लोगों को ज्यादा कीमत पर निजी कंपनियों का दूध खरीदना पड़ता है.

मदुरै में विजय का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री मदुरै में पूरी तरह बहाल और रेनोवेट किए गए गांधी मेमोरियल म्यूजियम का भी औपचारिक उद्घाटन करेंगे. इसे 10.25 करोड़ रुपये की लागत से रेनोवेट किया गया है. गोल्ड रिंग योजना के लॉन्च के बाद विजय म्यूजियम का दौरा करेंगे और वहां महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ उनके कपड़े, निजी सामान और किताबें देखेंगे. विजय शाम को श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी जाएंगे. उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मदुरै शहर और आसपास के जिलों से 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. शहर में पांच स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ड्रोन और दूसरे मानवरहित हवाई वाहनों पर भी रोक लगाई गई है.

---- समाप्त ----