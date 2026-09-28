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शाही मस्जिद के पास पथराव के बाद उज्जैन में तनाव, 10 लोग हिरासत में लिए गए

उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव फैल गया. पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें 5 पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप है, जबकि 5 बाहरी लोग बताए जा रहे हैं, जो उज्जैन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे.

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उज्जैन पुलिस अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर रही है. (Photo- PTI)
उज्जैन पुलिस अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर रही है. (Photo- PTI)

उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई के बाद सोमवार सुबह तनाव फैल गया. सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के हिस्से को हटाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई. पुलिस के मुताबिक, अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इनमें 5 लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में पकड़े गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए 5 अन्य लोग उज्जैन के स्थानीय निवासी नहीं हैं. आरोप है कि ये लोग बाहर से उज्जैन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान हालात को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. करीब 2,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें आसपास के जिलों से आई पुलिस टीमें भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: शहर काजी राजी, रात में बनी सहमति, फिर सुबह कहां से आई भीड़? उज्जैन शाही मस्जिद के बाहर बवाल की पूरी कहानी

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पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान महिलाओं समेत लोगों की भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की. इसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक इलाज दिया गया. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं. हालांकि, किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात है.

महिलाओं ने भी किया प्रदर्शन

बाद में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचीं और मस्जिद का हिस्सा हटाने की कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. शाही मस्जिद प्रबंधन का दावा है कि यह मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है.

यह भी पढ़ें: उज्जैन: शाही मस्जिद पर तोड़फोड़ से पहले बवाल, पथराव के जवाब में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

जिला प्रशासन के मुताबिक, सड़क चौड़ीकरण की जद में मस्जिद का करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा आ रहा है. यह सड़क सिंहस्थ के लिए चौड़ी की जा रही है. इस मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई भी होनी है. पुलिस पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है.

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