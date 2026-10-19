Pahadi Khatta Mitha Chana Recipe: पालक डालकर बनाएं पहाड़ी स्टाइल खट्टा-मीठा चना, बिना रोटी के भी चटकर जाएंगे कटोरी!
Pahadi Khatta Mitha Chana Recipe: काले चने की साधारण सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार बनाएं पहाड़ी स्टाइल खट्टा-मीठा काला चना। गुड़, इमली, मसालों और हरी पत्तियों से तैयार होने वाली यह डिश स्वाद में लाजवाब है. जानिए घर पर इसे बनाने का आसान तरीका और जरूरी सामग्री, ताकि आप भी पहाड़ी स्वाद का मजा ले सकें.
Pahadi Khatta Mitha Chana Recipe: भारतीयों घरों में काले चने की सब्जी खूब बनाई और खाई जाती है. कुछ लोग सूखा चना मसाला बनाते हैं तो कुछ सिंपल जीरा वाला चने की सब्जी बनाते हैं. मगर पहाड़ों पर चने की खास डिश बनाई जाती है, जिसे बिना रोटी-चावल के खाया जाता है. चने की सब्जी को आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस सब्जी को एक बार खाने के बाद इसको बार-बार बनाएंगे.
अगर आप चना की नॉर्मल सब्जी से हटकर कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो एक बार घर पर खट्टा-मीठा काला चना बनाकर देखिए. इसको बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है और यह स्वाद भी लाजवाब होता है. इसे बनाने के लिए आपको काले चने के अलावा गुड़, इमली और मसालों की जरूरत होती है. उत्तर भारत के इलाकों में इस सब्जी को लोग खूब बनाकर खाते हैं, आइए आपको खट्टा-मीठा काला चना बनाने की रेसिपी बताते हैं.