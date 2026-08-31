Moringa Thalipeeth Recipe: मोरिंगा से नाश्ते में झटपट बनाएं टेस्टी थालीपीठ, सेहत रहेगी बेहतर और खाने में है लाजवाब

Moringa Thalipeeth Recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप कुछ हेल्दी, टेस्टी और नया ट्राई करना चाहते हैं तो मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों से बनी थालीपीठ बना सकते हैं. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है और इसे सुबह के नाश्ते में आसानी से तैयार किया जा सकता है. मोरिंगा के पत्तों को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं, थालीपीठ में बाजरा या ज्वार का आटा इस्तेमाल करने से इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है.

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आप इसे सुबह के नाश्ते के अलावा हल्की भूख लगने पर भी बना सकते हैं. इसे दही, हरी चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं मोरिंगा थालीपीठ कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते (बारीक कटे हुए)

1 कप बाजरा या ज्वार का आटा

½ कप गेहूं का आटा

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई)

½ छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए तेल

मोरिंगा थालीपीठ कैसे बनाते हैं?

मोरिंगा थालीपीठ बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बाजरा या ज्वार का आटा और गेहूं का आटा लें. इसमें नमक और अजवाइन डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें बारीक कटे हुए मोरिंगा के पत्ते, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि आटा न तो बहुत सख्त हो और न ही बहुत ज्यादा गीला. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं. तैयार आटे की छोटी लोई लें और इसे तवे पर रखकर हाथों से हल्का दबाते हुए पतला फैलाएं. आप चाहें तो इसे हाथ से फैलाने के बजाय हल्के हाथों से बेल भी सकते हैं. थालीपीठ को मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. जरूरत के अनुसार थोड़ा तेल लगाते रहें. अच्छी तरह सिक जाने के बाद इसे प्लेट में निकाल लें. गरमा-गरम मोरिंगा थालीपीठ को दही, हरी चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

मोरिंगा के पत्तों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

आटे में पानी धीरे-धीरे डालें, ज्यादा गीला न करें.

पत्ते बहुत ज्यादा न डालें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.

थालीपीठ को मीडियम गैस पर ही सेंकें.

इसे बहुत मोटा न रखें, वरना अंदर से कच्चा रह सकता है.

गरमा-गरम दही या चटनी के साथ सर्व करें.

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