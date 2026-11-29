परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा नया संविधान संशोधन बिल कल संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाला है. इससे एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत 30 से ज्यादा सांसद शामिल हुए.

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यह बैठक रविवार को प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहे. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी संसदीय दल की कार्यकारी समिति के साथ अच्छी बैठक हुई. कई विषयों पर उपयोगी बातचीत हुई.

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब सरकार सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन बिल पेश करने जा रही है. सरकार को भरोसा है कि उसके पास बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या मौजूद है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि सरकार को लोकसभा के 371 सांसदों का समर्थन हासिल है. यह संख्या 543 सदस्यों वाली लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से ज्यादा है.

Excellent meeting with the BJP Parliamentary Party Executive Committee at 7, LKM. Had productive conversations on various subjects. https://t.co/N5zyLT7u0r — Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2026

लोकसभा में 850 सीटें करने का प्रस्ताव

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संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इनमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं. इसके अलावा राज्यों की विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव भी है.

नए प्रस्ताव में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा सीटों में भी 50 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही गई है. सरकार इस बदलाव के जरिए महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है.

इस बीच, परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों में एक राय नहीं बन पाई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेताओं ने रविवार को DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की थी. इन नेताओं ने उनसे बिल का विरोध करने की अपील की.

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हालांकि, मुलाकात के बाद स्टालिन ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी. इससे सरकार को राहत मिली है. इससे पहले अप्रैल में पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्ष की एकजुटता के चलते लोकसभा में समर्थन नहीं मिल पाया था.

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NCP भी परिसीमन पर सरकार का करेगी समर्थन

सरकार को DMK के अलावा शरद पवार की NCP से भी समर्थन की उम्मीद थी. NCP (शरदचंद्र पवार) ने शुक्रवार को कहा था कि अगर प्रस्ताव में सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान है, तो वह इसका समर्थन करेगी. पार्टी के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं.





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