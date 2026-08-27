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लोगों का भविष्य बताते-बताते बनी 9,500 करोड़ की कंपनी, Astrotalk ने 9 साल में किया कमाल

नोएडा की स्पिरिचुअल-टेक कंपनी एस्ट्रोटॉक ने भारत के यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री कर ली है. कंपनी की वैल्यूएशन अब 1 अरब डॉलर पहुंच गई है. ​कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,176 करोड़ रुपये रेवेन्यू और 285 करोड़ रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया.

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स्पिरिचुअल-टेक कंपनी एस्ट्रोटॉक के फाउंडर्स पुनीत गुप्ता (L) और अनमोल जैन. (Photo: X/@Astrotalk)
स्पिरिचुअल-टेक कंपनी एस्ट्रोटॉक के फाउंडर्स पुनीत गुप्ता (L) और अनमोल जैन. (Photo: X/@Astrotalk)

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक और कंपनी ने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की है. नोएडा बेस्ड एस्ट्रोलॉजी (ज्योतिष) और स्पिरिचुअल-टेक (Spiritual-Tech) कंपनी Astrotalk की वैल्यूएशन अब $1 बिलियन (₹9,549 करोड़) पहुंच गई है. कंपनी ने यह मुकाम ESOP Buyback के जरिए हासिल किया है. ESOP Buyback का मतलब होता है, जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से कैश के बदले वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन या शेयर वापस खरीदने का ऑफर देती है.

इस Buyback के तहत 100 से ज्यादा कर्मचारियों को अपने ESOPs बेचकर कंपनी में बनी वैल्यू का कुछ हिस्सा कैश करने का मौका मिल रहा है. Astrotalk की इस उपलब्धि की अहमियत सिर्फ यूनिकॉर्न बनने तक सीमित नहीं है. कंपनी के मुताबिक, यह ESOP Buyback उसके मुनाफे से फंड किया जा रहा है. ऐसे में Astrotalk की बढ़ती वैल्यूएशन के साथ उसका मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल भी चर्चा में है.

2017 में शुरू हुई थी Astrotalk

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Astrotalk की शुरुआत 2017 में पुनीत गुप्ता और अनमोल जैन ने की थी. कंपनी का शुरुआती फोकस एस्ट्रोलॉजर्स और यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने पर था. समय के साथ कंपनी ने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन से आगे बढ़कर स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस और स्पिरिचुअल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी अपना कारोबार फैलाया.

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, उसके प्लेटफॉर्म पर 13,000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं और हर दिन 1 लाख मिनट से अधिक कंसल्टेशन होती हैं. यूजर्स एस्ट्रोलॉजर्स से बातचीत करने के अलावा लाइव सेशन में शामिल हो सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं और रोज का राशिफल भी देख सकते हैं.

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Astrotalk ने ज्योतिष के साथ कई नई कैटेगरी को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है. कंपनी आध्यात्मिक तरीकों से स्ट्रेस और मेंटल वेलनेस जैसी चीजों पर भी फोकस कर रही है. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर स्पिरिचुअल जूलरी, रुद्राक्ष, पाइराइट, वास्तु, धन योग, ग्रह-नक्षत्र और मुलांक से जुड़े प्रोडक्ट उपलब्ध हैं. कंपनी की वेबसाइट पर गिफ्टिंग कलेक्शन के साथ वेल्थ, कॉन्फिडेंस और लव जैसे थीम वाले क्रिस्टल-इन्फ्यूज्ड परफ्यूम भी नजर आते हैं.

रेवेन्यू ₹1176 Cr, प्रॉफिट ₹285 Cr

कंपनी के कारोबार के साथ उसकी वित्तीय स्थिति में भी तेजी आई है. Astrotalk ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,176 करोड़ का रेवेन्यू और ₹285 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया था. कंपनी के मुताबिक, उसका मौजूदा रेवेन्यू रन रेट ₹2,500 करोड़ से ज्यादा है. कंपनी का कहना है कि कारोबार को तेजी से बढ़ाने के बावजूद प्रॉफिबिलिटी उसके फोकस में रही है.

कंपनी की नजर ग्लोबल विस्तार पर

Astrotalk को लेफ्ट लेन कैपिटल (Left Lane Capital) और एलेवेट वेंचर पार्टनर्स (Elev8 Venture Partners) जैसे निवेशकों का समर्थन मिला है. लेफ्ट लेन कैपिटल ने फरवरी 2024 में कंपनी में $20 मिलियन और उसी साल जून में $14 मिलियन का निवेश किया था. Astrotalk की ग्रोथ अब केवल भारत तक सीमित नहीं रखना चाहती. कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और टैलेंट में निवेश करने और स्पिरिचुअल-टेक सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी कर रही है.

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