Lachha Aloo Paratha Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा लच्छा आलू पराठा, हर बाइट में मिलेगा लाजवाब स्वाद

Lachha Aloo Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में पराठा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिशों में से एक है. आपने अब तक कई तरह के पराठे खाए होंगे लेकिन इस बार पराठे में थोड़ा अलग ट्विस्ट चाहते हैं तो लच्छा आलू पराठा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू की स्टफिंग वाला यह पराठा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.

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गेहूं के आटे से तैयार होने वाले इस पराठे में उबले हुए आलू को हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, अमचूर और दूसरे मसालों के साथ मिलाकर स्टफिंग तैयार की जाती है. इसके बाद आटे में लच्छे बनाकर इसमें आलू की फिलिंग भरी जाती है और तवे पर घी या तेल लगाकर इसे अच्छी तरह सेंका जाता है. गरमा-गरम लच्छा आलू पराठे को दही, अचार, सफेद मक्खन या चटनी के साथ परोसा जा सकता है. तो अगर आप रोज के नाश्ते में एक ही तरह का पराठा खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार लच्छा आलू पराठा जरूर ट्राई कर सकते हैं.

आटा गूंथने के लिए

2 कप गेहूं का आटा

2 चम्मच तेल

नमक स्वादानुसार

पानी जरूरत के अनुसार

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आलू की स्टफिंग के लिए

3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 चम्मच अदरक, कद्दूकस किया हुआ

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

¼ छोटा चम्मच हल्दी

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच जीरा

2 चम्मच धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई

नमक स्वादानुसार

पराठा सेकने के लिए

तेल या घी जरूरत के अनुसार

लच्छा आलू पराठा बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम और चिकना आटा गूंथ लें. आटे को ज्यादा सख्त न रखें. इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और पराठा बेलने में आसानी होगी. अब उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, जीरा, नमक और बारीक कटी धनिया पत्ती डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. अब लच्छा वाली लेयर बनाने के लिए आटे की एक लोई लेकर इसे बेलकर थोड़ा बड़ा और पतला कर लें. इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएं और हल्का सा सूखा आटा छिड़कें. अब इसे लंबाई में मोड़ते हुए पट्टी जैसा बना लें. फिर इस पट्टी को गोल घुमाकर पेड़े जैसा आकार दें. इसे हल्के हाथों से दबाकर दोबारा बेल लें. इसी तरीके से पराठे में लच्छे वाली लेयर तैयार होगी. अब बेली हुई लोई के बीच में आलू की फिलिंग रखें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. इसके बाद हल्के हाथों से इसे दोबारा बेलकर गोल पराठा तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पराठे को ज्यादा दबाकर न बेलें, वरना आलू की फिलिंग बाहर निकल सकती है. अब तवा मीडियम आंच पर गर्म करें और उस पर पराठा डाल दें. एक तरफ से हल्का सुनहरा होने पर इसे पलटें. अब दोनों तरफ थोड़ा तेल या घी लगाकर पराठे को कुरकुरा और गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लें. अब आपका गरमा-गरम लच्छा आलू पराठा तैयार है. इसे दही, अचार, सफेद मक्खन या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. कुरकुरी लेयर्स और मसालेदार आलू की फिलिंग वाला यह पराठा नाश्ते से लेकर डिनर तक, कभी भी बनाया जा सकता है.

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