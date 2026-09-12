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Mangal Nakshatra Gochar: मंगल का नक्षत्र गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बढ़ेगी कमाई!

Mangal Nakshatra Gochar: 24 सितंबर 2026 को मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जानिए मंगल के इस नक्षत्र गोचर से किन 4 राशियों को धन, करियर और कारोबार में लाभ मिल सकता है.

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मंगल नक्षत्र गोचर 2026 (Photo: ITG)
मंगल नक्षत्र गोचर 2026 (Photo: ITG)

Mangal Nakshatra Gochar: ग्रहों की चाल का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है. जब कोई ग्रह राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसके प्रभाव में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. सितंबर के आखिरी सप्ताह में मंगल नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 24 सितंबर 2026 को मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति माने जाते हैं. मंगल का इस नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है. 

मंगल 24 सितंबर को सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 17 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस दौरान मंगल कर्क राशि में स्थित होंगे. कर्क राशि मंगल की नीच राशि मानी जाती है, लेकिन इसी राशि में गुरु की मौजूदगी होने के कारण मंगल के नकारात्मक प्रभाव में कमी और शुभ प्रभाव में वृद्धि की संभावना ज्योतिष में बताई गई है. 

मेष राशि

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मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए राहत और प्रगति लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है. संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. व्यापार करने वालों के लिए समय अनुकूल रह सकता ह. मुनाफे में बढ़ोतरी के संकेत हैं. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. इस दौरान कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे.  मानसिक तनाव से राहत मिलने की संभावना है. 

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहने के संकेत हैं. परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होगा. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है. 

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश मान-सम्मान और करियर में प्रगति का संकेत दे रहा है. नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अटके हुए कामों को गति मिल सकती है. रोजी-रोजगार के क्षेत्र में तरक्की के अवसर बनेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकता है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा. 

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. आमदनी में सुधार और व्यापार में मुनाफे के योग बन सकते हैं. लंबे समय से रुके किसी काम में तेजी आ सकती है. नौकरी से जुड़ी परेशानियां कम होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों और माता-पिता का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.
 

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